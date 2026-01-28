Отец добивается установления причин смерти волгоградца в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эрнест Хачатуров усомнился в выводах судмедэкспертизы, которая назвала причиной смерти его сына Александра в зоне СВО заболевание сердца, он требует повторного проведения экспертизы. По данным сослуживцев Александр Хачатуров убит в бою.

Эрнест Хачатуров из Волгограда потерял старшего сына, который погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Вместе с телом 27-летнего парня отцу привезли его личные вещи — нательный крест и обручальное кольцо. Однако в свидетельстве о смерти было указано, что Александр Хачатуров не убит во время выполнения боевого задания, а умер от заболевания, при этом год рождения бойца указан неверный. При этом по словам командования части, он был найден по поле боя с ранением в груди, пишет V1.

Семья Хачатуровых переехала в Волгоград из Туркмении, когда сыну было 6 лет. Российского гражданства у них нет. Саша окончил 9 классов, а потом стал работать на стройке, в семье есть еще младший сын. Жена Эрнеста Хачатурова умерла более 10 лет назад.

Работая в Москве , занимаясь отделкой квартир, Александр познакомился с девушкой, у пары родился сын. Эрнест утверждает, что на решение сына уйти в зону боевых действий повлияла именно сожительница. По его словам, у сына не было документов - они сгорели при пожаре.

В зону СВО Александр отправился в июне 2024 года. Там он был рядовым стрелком. Отцу свое решение объяснил в том числе тем, что благодаря его участию в боевых действиях семя получит гражданство России. Выходит на связь Александр перестал в ноябре 2024 года. В

В декабре 2024 года отцу позвонил замполит и сообщил: сын ушел на боевое задание и пропал без вести, спустя месяц ему сообщили, что сын убит. Первый документ, который получил Эрнест на руки, — извещение из военкомата о смерти сына от 20 января 2025 года.

«Извещаю Вас с прискорбием о том, что ваш сын, рядовой стрелок Хачатуров Александр Эрнестович 1997 года рождения, проявив мужество в боях по освобождению ДНР, погиб 13 декабря 2024 года. Смерть наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением обязанностей военной службы в ходе проведения СВО», - говорится в документе.

Как писал "Кавказский узел", к 28 января власти и силовики назвали имена как минимум 1648 бойцов из Волгоградской области,убитых в зоне СВО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

При этом в свидетельстве о смерти написано, что 27-летний мужчина умер на территории ДНР от заболевания. Причины смерти: левожелудочковая недостаточность, атеросклеротическая болезнь сердца. При этом приблизительный период времени между началом патологического процесса и смертью не указан. Кроме этого, в справке был написан неправильный год рождения сына.

"Я поехал в Ростов-на-Дону, поменял справку о смерти, потому что в первой был указан 1977 год, а сын у меня 1997 года рождения. Я сразу обратил внимание на диагноз: этого быть не может", - говорит отец.

С января 2025 года тело Александра находилось в морге Волгограда. Отец отказывался хоронить сына и пытался выяснить, что с ним произошло на самом деле.

«8 месяцев сын пролежал в морге, я отказывался его хоронить. Мне чуть ли не из администрации звонили, говорили: „Почему не хороните?“ Не буду хоронить. Я когда эту справку увидел, сразу пошел в военкомат, чтобы понять, что это вообще всё значит. „Ну это значит, что тебе могут выплаты не дать“. Каким образом? „Ну смерть же наступила от заболевания. Сейчас будем звонить, узнавать“. Она звонит в морг, ей говорят: „Это там в части напутали“. Как в части напутали, если его на поле боя нашли? Он ушел в бой, заболел и умер? Так, получается?» - говорит он.

Со слов сослуживцев сына, спустя примерно месяц после его смерти командир части вместе с начмедом поехали на поле боя, где и нашли тело Александра. Начмед обнаружил у него ранение в области грудной клетки, но официальных подтверждений этому нет, рассказывает Эрнест Хачатуров.

Тогда следователь отправил запрос в войсковую часть об обстоятельствах смерти бойца, и после этого, спустя несколько месяцев, отцу пришло новое извещение от военкомата.

«Ваш сын, рядовой стрелок, принимая участие в СВО по демилитаризации и денацификации Украины, выполняя боевое задание, проявив героизм и мужество, умер 13 декабря 2024 года. Смерть связана с исполнением обязанностей военной службы», - говорится в документе

Пока тело сына находилось в морге, отец писал жалобы и обращения во все возможные инстанции, однако, с его слов, ответа приходилось дожидаться месяцами. Спустя 8 месяцев гроб с Александром снова отправили в морг Ростова-на-Дону.

В конце апреля 2025 года Эрнест получил результаты судебно-медицинской экспертизы. Однако мужчина уверен, что вскрытие не проводилось, а в экспертизу вписали данные другого бойца — 1977 года рождения.

Эрнест Хачатуров добивается проведения повторной судебно-медицинской экспертизы, однако в военном следственном управлении по Южному военному округу ему ответили: оснований для проведения дополнительной или повторной медицинской экспертизы трупа нет.

По его словам, он не верит, что сын умер от заболевания. "Я запросил журнал записи боевых действий, где должно быть указано, когда он пошел в бой, с какого числа пропал, когда его нашли. Начмед должен туда вкладыш вставить, когда его осматривал. Но мне его не выдают», - приводятся слова Хачатурова в публикации.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "К примеру, приобретение цинкового гроба за 47 тысяч рублей мы сами оплачивали", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.