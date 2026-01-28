×

08:15, 28 января 2026

20 азербайджанских семей возвращены в село Хоровлу

Вынужденные переселенцы возвращаются в Хоровлу. 28 января 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-horovluv-vyehala-ocherednaya-gruppa-byvshih-vynuzhdennyh-pereselencev

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Хоровлу Джебраильского района сегодня вернулись члены 20 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к 24 декабря 2025 года в 31 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта были возвращены 6206 семей (24 729 человек), в том числе в село Хоровлу Джебраильского района - 191 семья (762 человека).

Азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. Джебраильский район (армянское название Джебраила - Джракан) перешел под контроль Азербайджана по итогам 44-дневной карабахской войны 2020 года.

Сегодня в село Хоровлу Джебраильского района отправлены 20 семей (77 человек) бывших вынужденных переселенцев, сообщает АПА.

Ранее эти семьи были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях, информирует Report.

Bынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании были расселены более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Одна из переселенок, Алмаз Алкеремова, рассказала изданию, что была вынуждена покинуть село в возрасте 25 лет вместе с матерью и братом. "Сегодня я возвращаюсь в Хоровлу с сыном. Долгие годы мы жили с тоской в сердце. Я посещала Джебраил после его освобождения, а теперь возвращаюсь туда [в Джебраильский район] навсегда", - сказала она.

Мы ждали возвращения в родное село 33 года

Сония Сулейманова. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/zhitelnica-horovlu-my-33-goda-s-toskoj-zhdali-vozvrasheniya-v-rodnye-krayaСония Сулейманова сообщила, что 33 года ждала возможности вернуться. "Мне было 38 лет, когда я была вынуждена покинуть Хоровлу. Тогда я работала медсестрой в райцентре. Мы ждали возвращения в родное село 33 года", - приводит сегодня ее слова издание.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

