Два человека погибли при взрыве гранаты в Горисе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Горисе во время конфликта между родственниками взорвалась граната, погибли два человека, еще один госпитализирован. Среди погибших - водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна.

25 января в Горисе произошел вооруженный инцидент. При взрыве гранаты погибли два человека, еще один получил ранения.

По данным МВД, инцидент произошел у кладбища на участке Тозкап. Во время ссоры на бытовой почве в руках 45-летнего Варужана Йоляна взорвалась граната. Варужан и 38-летний Армен Йолян погибли на месте, 30-летний житель Гориса, который был рядом, ранен, он госпитализирован, пишет News.am.

Армен Йолян был водителем мэра Гориса Аруша Арушаняна. Он много лет конфликтовал с Варужаном Йоляном из-за дома их деда. Дело дошло до суда, однако стороны не дождались его решения, произошла драка, затем была взорвана граната.

Возбуждено уголовное дело по статьям 155 (убийство, два эпизода), 44-155 (попытка убийства), 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных компонентов, боеприпасов) УК Армении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре прошлого года в селе Мердзаван Армавирской области был застрелен Володя Григорян, который был избран от оппозиционного блока "Единство" главой укрупненной общины Паракар (в которую входит и Мердзаван). Также был убит друг Григоряна, сотрудник полиции Карен Абрамян. Силовики задержали двух подозреваемых. После этого в Мердзаване неоднократно проходили акции с требованием, чтобы семьи подозреваемых в убийстве покинули общину.

