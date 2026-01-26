×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:31, 26 января 2026

Два человека погибли при взрыве гранаты в Горисе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Горисе во время конфликта между родственниками взорвалась граната, погибли два человека, еще один госпитализирован. Среди погибших - водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна.

25 января в Горисе произошел вооруженный инцидент. При взрыве гранаты погибли два человека, еще один получил ранения.

По данным МВД, инцидент произошел у кладбища на участке Тозкап. Во время ссоры на бытовой почве в руках 45-летнего Варужана Йоляна взорвалась граната. Варужан и 38-летний Армен Йолян погибли на месте, 30-летний житель Гориса, который был рядом, ранен, он госпитализирован, пишет News.am.

Армен Йолян был водителем мэра Гориса Аруша Арушаняна. Он много лет конфликтовал с Варужаном Йоляном из-за дома их деда. Дело дошло до суда, однако стороны не дождались его решения, произошла драка, затем была взорвана граната.

Возбуждено уголовное дело по статьям 155 (убийство, два эпизода), 44-155 (попытка убийства), 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных компонентов, боеприпасов) УК Армении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре прошлого года в селе Мердзаван Армавирской области был застрелен Володя Григорян, который был избран от оппозиционного блока "Единство" главой укрупненной общины Паракар (в которую входит и Мердзаван). Также был убит друг Григоряна, сотрудник полиции Карен Абрамян. Силовики задержали двух подозреваемых. После этого в Мердзаване неоднократно проходили акции с требованием, чтобы семьи подозреваемых в убийстве покинули общину.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:33, 26 января 2026
Три дома повреждены в Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников
01:53, 26 января 2026
Восемь беспилотников сбиты над Ростовской областью
19:01, 25 января 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
13:55, 25 января 2026
Двое военных из Астраханской области объявлены убитыми в боевых действиях
10:56, 25 января 2026
27 беспилотников сбиты в регионах ЮФО
09:57, 25 января 2026
Два ингушских бойца убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Саркис Петросян. Талин, 25 января 2026 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=9a3AKvbjLCY
11:56, 25 января 2026
Противник Пашиняна в Талине выступил в поддержку главы церкви
01:45, 24 января 2026
Карабахцы упрекнули министра труда Армении за публикацию о переселенцах
00:56, 24 января 2026
Отменен оправдательный приговор участникам движения "Тавуш во имя Родины".
01:50, 23 января 2026
Вагиф Хачатрян перенес операцию в Ереване
Нарек Самсонян. Фото: https://www.aysor.am/
17:00, 22 января 2026
Самсонян возвращен в тюрьму после обследования
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Фото
10:33, 17 января 2026
Ветер с Апшерона
Реакция азербайджанцев на освобождение Вагифа
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Миграционная тюрьма в Ежево, Хорватия. Фото: https://www.globaldetentionproject.org/
23 января 2026, 22:02
Уроженцы Северного Кавказа объявили голодовку в миграционной тюрьме в Хорватии

Четвертая по счету (третья временная) мемориальная табличка на доме Анны Политковской. ЗПЧ / Telegram
23 января 2026, 19:22
Четвертая по счету мемориальная табличка установлена на доме Политковской

Нурлан Гахраманлы. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1056897883125289&id=100064152602195&set=a.417287010419716 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 января 2026, 15:30
Семья Нурлана Гахраманлы встревожена его состоянием на фоне голодовки в СИЗО

Беженцы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 января 2026, 13:32
11 человек перевезены из Карабаха в Армению

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше