Туристы в ожидании решения Роспотребнадзора по пляжам Анапы

Туристы заняли выжидательную позицию при бронировании туров на летний отдых, если пляжи Анапы не откроют из-за разлива мазута, это может привести к существенному росту других направлений, считают туроператоры. Пользователи Telegram рассказали, что воспользовались ранним бронированием и уже забронировали туры в Анапу.

Как писал "Кавказский узел", Анапа будет готова принять туристов в следующем году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на следующее лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. Спрос на бронирования в Анапе вырос на новогодние праздники, но перспективы курортного сезона 2026 года зависят от решения властей об открытии пляжей, указали туроператоры. Говорить о полной очистке пляжей от мазута пока преждевременно, уверен ученый. Число забронированных туров в Анапу на сезон 2026 года снизилось на 60% по сравнению с показателями продаж в конце 2024 года. Отели и другие средства размещения находятся в кризисной ситуации, сопоставимой с периодом пандемии коронавируса, и нуждаются в срочной поддержке властей, заявили туроператоры. С начала года до конца сентября Анапу посетили 1,5 миллиона туристов, что почти на три миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели и другие средства размещения на фоне разлива мазута были вынуждены делать существенные скидки. Лишь 18 тысяч детей побывали в этом году в детских лагерях Анапы, в прошлые годы город принимал 120-130 тысяч детей. В части детского отдыха Анапе после разлива мазута предстоит еще несколько лет восстанавливать свою репутацию. По итогам сезона падение турпотока в Анапу - около 60%, что составляет около миллиарда рублей. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки балансируют на грани закрытия.

После зимних праздников люди не торопятся бронировать летние поездки, считает гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин Туристы, сменившие Анапу на Крым в 2025 году, сейчас заняли выжидательную позицию. До середины февраля они примут решение: если Анапа не откроется, они снова выберут Крым и другие направления, пишет "Турпром".

Важным фактором развития спроса является возможное открытие аэропортов в Анапе, говорится в публикации.

Публикацию перепостил в своем telegram-канале автор блога "Маковозовы", публикация собрала в Telegram-канале, у которого насчитывается более 32 тысяч подписчиков, 32 комментария.

Авторы комментариев выразили оптимизм по поводу сезона-2026 и рассказали, что уже оплатили летний отдых в Анапе.

"А мы еще в ноябре оплатили по раннему бронированию Парус в Витязево. Даже если море не откроют, ничего страшного", - рассказала Kseniya Kostroma, сославшись на свой опыт отдыха в Витязево летом 2025 года.

"Мы тоже были в Витязево в июле прошлого года, всё отлично, всё работает и пляжи были открыты и всё на них работало/развлечения, морские прогулки, шезлонги", - проинформировала Светлана Крестникова.

"И мы оплатили бронь в ноябре на июнь в Джемете", - сообщила Ирина.

"Мы уже забронировали в полюбившемся Витязево на июль и отказываться не собираемся", - прокомментировала Луиза.

На сайте туроператора "Дельфин" из 10 акционных предложений, опубликованных в последние 10 дней, с 15 января, шесть - скидки на проживание в различных отелях Анапы при условии раннего бронирования. Туристам общаются скидки в размере 10-15%.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Напомним, губернатор Краснодарского края поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае и заверил что Анапа будет готова принять туристов в 2026 году. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. Новогодние праздники показали снижение числа туристов в Анапе, но бронирования на майские выходные, по предварительным сведениям, показывают рост в 10% по сравнению с прошлогодними данными.