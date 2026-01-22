×

20:33, 22 января 2026

Дело бывшего главы Кайтагского района о мошенничестве дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, его заместитель и еще один сотрудник администрации предстанут перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений. Следствие считает, что бывшие чиновники совершили мошенничество с муниципальными земельными участками.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года в администрации Кайтагского района прошли обыски. Замглавы администрации и его подчиненная были заподозрены в мошенничестве с земельными участками и превышении полномочий. В мае 2025 года суд в Махачкале отправил главу администрации Алима Темирбулатова под стражу по делу о мошенничестве с земельными участками. 

16 мая 2025 года Кайтагский районный суд удовлетворил административный иск главы республики Сергея Меликова, который требовал досрочно прекратить полномочия главы района Алима Темирбулатова в связи с утратой доверия. Претензии Меликова к главе Кайтагского района были публично озвучены Меликовым на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности 28 февраля 2025 года. Основной претензией был очередной срыв сдачи новой школы в селе Джавгат, которую "местные жители ждут с 1986 года", поскольку "старая школа давно признана аварийной", указывала пресс-служба главы Дагестана. 

Бывший глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, его заместитель и еще один сотрудник администрации предстанут перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Дагестана в Telegram-канале.

Следствие считает, что чиновники из земельного участка в местности "Аэродром" села Маджалис, относящегося к зоне ограничения прав на землю, образовали 12 земельных участков. После чего эти участки, площадью 22,7 тысяч квадратных метров, были раздроблены на более мелкие и без проведения торгов оформлены на подставных лиц. Затем посредством фиктивных договоров купли-продажи переданы родственникам и знакомым чиновников.

Ущерб, причиненный администрации района, оценен в 14,7 млн рублей.

Темирбулатов также обвиняется в учреждении через подставное лицо коммерческой организации, занимающейся строительством. С этой организацией без проведения закупочных процедур были заключены 70 контрактов на строительство подпорных стен школы и детского сада в селе Баршамай. 

Уголовные дела направлены в Кайтагский районный суд для рассмотрения по существу, сообщило ведомство.

Алим Темирбулатов стал главой администрации Кайтагского района в ноябре 2015 года. Его предшественник Али Умаров был задержан в марте 2014 года по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

