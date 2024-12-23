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17:27, 23 декабря 2024

Силовики провели обыски в администрации Кайтагского района

Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски в администрации Кайтагского района связаны с уголовным делом о мошенничестве с земельными участками, в котором подозреваются замглавы администрации и его подчиненная.

Замглавы администрации Кайтагского района и ведущий специалист отдела экономики администрации стали подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 3 статьи 159 (мошенничество) УК РФ, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

По версии следствия, замглавы администрации в 2021 году подписал четыре постановления о предоставлении четырем жителям Дагестана земельных участков для индивидуального жилищного строительства общей стоимостью более 2,3 миллиона рублей. При этом чиновник знал, что они не являются жителями села Маджалис Кайтагского района и не состоят на учете в качестве нуждающихся в земельном участке, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Сотрудница отдела экономики, по версии следователей, в декабре 2021 года изготовила заявление от имени жительницы Дагестана, "не осведомленной о преступных действиях последней", о предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Замглавы администрации, "находясь в преступном сговоре с подозреваемой", подписал это постановление.

"В январе 2022 года подозреваемая изготовила фиктивный договор купли-продажи указанного участка о продаже его своему супругу", - говорится в публикации.

По уголовному делу проводятся обыски в администрации и по месту жительства подозреваемых, отмечается в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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