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18:44, 26 мая 2025

Глава Кайтагского района арестован по делу о мошенничестве с землей

Глава Кайтагского района в зале суда. Кадр видео Объединенной пресс-службы судов Дагестана / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале отправил главу администрации Кайтагского района Дагестана под стражу по делу о мошенничестве с земельными участками. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года в администрации Кайтагского района прошли обыски. Замглавы администрации и его подчиненная были заподозрены в мошенничестве с земельными участками и превышении полномочий.

16 мая Кайтагский районный суд удовлетворил административный иск главы республики Сергея Меликова, который требовал досрочно прекратить полномочия главы района Алима Темирбулатова в связи с утратой доверия. Данных об обжаловании этого решения или его вступлении в силу на сайте суда, по данным на 18.30 мск сегодня, нет. 

Советский районный суд Махачкалы сегодня избрал меру пресечения главе Кайтагского района, заподозренному в мошенничестве. 

Согласно данным следствия, чиновник в 2021 году задумал передать право собственности на земельные участки в селе Маджалис своим родственникам и знакомым. С этой целью он “создал организованную преступную группу”, куда вошли сотрудники администрации муниципалитета, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Как утверждает следствие, к  декабрю 2021 года пять земельных участков площадью 4 тысячи квадратных метров из собственности района были предоставлены частным лицам и оформлены в собственность. Ущерб муниципалитету оценен в 2 млн 690 тысяч рублей. 

Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив чиновника под стражу на один месяц и 28 суток, до 21 июля 2025 года, говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Дагестана.

Статья о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) предусматривает до десяти лет лишения свободы. 

Алим Темирбулатов стал главой администрации Кайтагского района в ноябре 2015 года. Его предшественник Али Умаров был задержан в марте 2014 года по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств. 

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Автор: "Кавказский узел"

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