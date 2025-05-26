Глава Кайтагского района арестован по делу о мошенничестве с землей

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Суд в Махачкале отправил главу администрации Кайтагского района Дагестана под стражу по делу о мошенничестве с земельными участками.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года в администрации Кайтагского района прошли обыски. Замглавы администрации и его подчиненная были заподозрены в мошенничестве с земельными участками и превышении полномочий.

16 мая Кайтагский районный суд удовлетворил административный иск главы республики Сергея Меликова, который требовал досрочно прекратить полномочия главы района Алима Темирбулатова в связи с утратой доверия. Данных об обжаловании этого решения или его вступлении в силу на сайте суда, по данным на 18.30 мск сегодня, нет.

Советский районный суд Махачкалы сегодня избрал меру пресечения главе Кайтагского района, заподозренному в мошенничестве.

Согласно данным следствия, чиновник в 2021 году задумал передать право собственности на земельные участки в селе Маджалис своим родственникам и знакомым. С этой целью он “создал организованную преступную группу”, куда вошли сотрудники администрации муниципалитета, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Как утверждает следствие, к декабрю 2021 года пять земельных участков площадью 4 тысячи квадратных метров из собственности района были предоставлены частным лицам и оформлены в собственность. Ущерб муниципалитету оценен в 2 млн 690 тысяч рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив чиновника под стражу на один месяц и 28 суток, до 21 июля 2025 года, говорится в сообщении официального Telegram-канала судов Дагестана.

Статья о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Алим Темирбулатов стал главой администрации Кайтагского района в ноябре 2015 года. Его предшественник Али Умаров был задержан в марте 2014 года по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств.

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