Глава Кайтагского района отправлен в отставку по иску Меликова

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Иск главы Дагестана Сергея Меликова о досрочной отставке главы Кайтагского района в связи с утратой доверия удовлетворен судом. До подачи иска Меликов объявлял Алиму Темирбулатову выговор из-за затянувшегося строительства школы в селе Джавгат.

Алим Темирбулатов стал главой администрации Кайтагского района в ноябре 2015 года. Его предшественник Али Умаров был задержан в марте 2014 года по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств.

Кайтагский районный суд Дагестана 16 мая рассмотрел административный иск главы республики Сергея Меликова к руководителю муниципальной администрации. Меликов требовал досрочного прекращения полномочий Алима Темирбулатова в в связи с утратой доверия.

Суд требование Меликова удовлетворил, но решение пока не вступило в законную силу, глава Кайтагского района еще может его обжаловать, сообщила Объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале.

Иск Сергея Меликова “Об оспаривании решений, действий (бездействия) муниципальных служащих” к Алиму Темирбулатову поступил в суд 10 апреля, предварительное заседание по нему состоялось 30 апреля, следует из карточки дела на сайте районного суда.

Претензии Меликова к главе Кайтагского района были публично озвучены Меликовым на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности 28 февраля. Основной претензией был очередной срыв сдачи новой школы в селе Джавгат, которую “местные жители ждут с 1986 года”, поскольку “старая школа давно признана аварийной”, указывала пресс-служба главы Дагестана.

Новая школа должна была быть достроена к сентябрю 2023 года, но на конец февраля 2025 года готовность объекта не превышала 60%. Обращаясь к Алиму Темирбулатову, Меликов напомнил, что глава района лично выбирал подрядчика и заверял, что стройку завершат в срок.

«Зачем мне разговаривать с людьми, которые мне врут из раза в раз? Я уже без вас разберусь со сдачей этой школы. Вы постоянно срываете сроки, занимаетесь обманом, а возможно, и лоббированием непонятной организации», - заявил тогда Меликов, поручив вице-премьеру подготовить и направить в правоохранительные органы официальную справку по объекту.

Позднее, на совещании 11 марта, Меликов поручил объявить главе Кайтагского района выговор, но уже по другой причине: проверка в муниципалитете выявила нарушения в благоустройстве территорий, обеспечении пожарной безопасности, соблюдении градостроительных норм и правил землепользования, а также отсутствие лицензий у медицинских кабинетов образовательных учреждений, сообщала пресс-служба главы региона. Это был “первый публичный выговор главе района от руководителя республики”, отметило издание “Новое дело”.

Распоряжение главы Дагестана о дисциплинарном наказании главы Кайтагского района, подписанное 28 марта, содержало новые претензии к Алиму Темирбулатову: “ненадлежащее исполнение обязанностей по созданию и организации деятельности административных комиссий и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечению жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года в администрации Кайтагского района прошли обыски. Замглавы администрации и его подчиненная были заподозрены в мошенничестве с земельными участками и превышении полномочий.

"Кавказский узел" также неоднократно писал о проблемах с инфраструктурой в Кайтагском районе Дагестана. Так, в 2023 году жители сел Джавгат и Рука организовали ремонт местных дорог на собственные деньги, поскольку районная администрация сослалась на отсутствие финансирования.

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