Ремонт дорог в Кайтагском районе Дагестана лег на плечи сельчан

21 сентября 2023, 02:11

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Жители сел Джавгат и Рука организовали ремонт местных дорог на собственные деньги, поскольку районная администрация сослалась на отсутствие финансирования. В администрации района отчитались, что оказывают "посильную поддержку" инициативе сельчан.

Как писал "Кавказский узел", жителям сел в Дагестане периодически приходится собирать деньги для ремонта дорог, пришедших в негодность. Так, деньги для выравнивания дорожного полотна регулярно собирают жители Байрамаула, где дорога не ремонтировалась много лет.

Жители села Джавгат Кайтагского района Дагестана собрали деньги, чтобы самостоятельно отремонтировать центральную дорогу. Сельчане неоднократно обращались в районную администрацию с просьбой отремонтировать дороги, но им отвечали отказом, ссылаясь на отсутствие финансирования.

«Особенно удручающее состояние дорог зимой, невозможно бывает проехать. Молодежь села на сходе приняла решение объявить сбор средств. Одну из дорог засыпали гравием, теперь собираем деньги на асфальт», - рассказал местный житель Магомед корреспонденту «Кавказского узла».

На призыв собрать деньги откликнулись многие, в том числе выходцы из Джавгата, живущие в других городах, отметил Исмаил. «Мы готовы все сделать сами. От властей просим хотя бы предоставить технику и стройматериалы, если не могут помочь финансированием», - сказал мужчина.

В администрации Кайтагского района корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что в селах Джавгат и Рука работа по благоустройству дорог проводится по инициативе местных жителей. По словам представителя администрации, власти района оказывают посильную поддержку ремонту дорог.

«От районной администрации в село Джавгат отправлены металлическая дорожная сетка и бетон для заливки 200 метров сложного участка дорожного полотна. В ближайшее время в село будут направлены металлическая сетка и бетон для заливки ещё 140 метров дороги. В селе Рука будет проделана такая же работа на 300 метрах сложной части дороги. Сельская администрация оказала помощь в прокладке канализационных труб», - сообщил представитель администрации, отметив, что протяженность центральных дорог в обоих селах составляет от двух до трех километров.

Согласно Федеральному закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", ремонтировать дороги обязаны местные власти за счет бюджета. «Автомобильные дороги местного значения должны ремонтироваться за счет средств местных бюджетов, но в бюджетах муниципалитетов Дагестана таких средств зачастую нет», - констатировал юрист Рустам Ахмедов, комментируя ранее ситуацию с дорогой в Байрамауле.

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