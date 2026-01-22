Многомиллионные хищения при строительстве электроподстанции выявлены в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Ингушетии выявили дополнительный эпизод хищения бюджетных средств на сумму свыше 85 млн рублей, выделенных на строительство электрической подстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года суд арестовал трех фигурантов дела о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В мае 2025 года Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении при строительстве электроподстанции, также был продлен арест двух других фигурантов дела. В августе Верховный суд Ингушетии оставил Цечоева под стражей.

По данным следствия, в 2018 году между ООО "Проф-Строй" и ПАО "МРСК Северного Кавказа" был заключен договор на строительство подстанции. "Ингушэнерго" в свою очередь заключило договор с ООО "Центр технического заказчика" (ЦТЗ) на оказание услуг по строительному контролю. Арчаков, представлявший ЦТЗ, подписывал акты проведенных работ вместе с тогдашним гендиректором "Ингушэнерго" Адамом Цечоевым. Следствие считает, что фигуранты дела изготовили ложные справки об оплате якобы выполненных работ на сумму более 66,2 млн рублей. Впоследствии деньги были перечислены ООО "Проф-Строй" и были похищены, в том числе должностными лицами ПАО "МРСК Северного Кавказа".

Следствием установлено, что подозреваемые похитили более 85 млн рублей, выделенных на строительство электрической подстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.

"Следственным управлением республиканского МВД в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по аналогичному факту полиция возбудила дело об особо крупном мошенничестве организованной группой, были проведены обыски в местах жительства участников преступного сообщества. Там обнаружены и изъяты вещественные доказательства, уточнило ведомство.

Первая очередь подстанции 110 кВ "Плиев- Новая" была введена в эксплуатацию в Назрановском районе Ингушетии в сентябре 2019 года. Инвестиции в первую очередь составили 808 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. Энергообъект мощностью 80 МВА позволяет выдать потребителям Чечни и Ингушетии электроэнергию, которая вырабатывается на Грозненской ТЭС, информировал РБК.