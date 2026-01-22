×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:21, 22 января 2026

Многомиллионные хищения при строительстве электроподстанции выявлены в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Ингушетии выявили дополнительный эпизод хищения бюджетных средств на сумму свыше 85 млн рублей, выделенных на строительство электрической подстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года суд арестовал трех фигурантов дела о хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе. В мае 2025 года Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца срок ареста бывшему гендиректору "Ингушэнерго" Адаму Цечоеву, обвиняемому в хищении при строительстве электроподстанции, также был продлен арест двух других фигурантов дела. В августе Верховный суд Ингушетии оставил Цечоева под стражей.

По данным следствия, в 2018 году между ООО "Проф-Строй" и ПАО "МРСК Северного Кавказа" был заключен договор на строительство подстанции. "Ингушэнерго" в свою очередь заключило договор с ООО "Центр технического заказчика" (ЦТЗ) на оказание услуг по строительному контролю. Арчаков, представлявший ЦТЗ, подписывал акты проведенных работ вместе с тогдашним гендиректором "Ингушэнерго" Адамом Цечоевым. Следствие считает, что фигуранты дела изготовили ложные справки об оплате якобы выполненных работ на сумму более 66,2 млн рублей. Впоследствии деньги были перечислены ООО "Проф-Строй" и были похищены, в том числе должностными лицами ПАО "МРСК Северного Кавказа".

Следствием установлено, что подозреваемые похитили более 85 млн рублей, выделенных на строительство электрической подстанции "Плиево-Новая" в Назрановском районе Ингушетии, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу  республиканского управления ФСБ. 

"Следственным управлением республиканского МВД в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее по аналогичному факту полиция возбудила дело об особо крупном мошенничестве организованной группой, были проведены обыски в местах жительства участников преступного сообщества. Там обнаружены и изъяты вещественные доказательства, уточнило ведомство.

Первая очередь подстанции 110 кВ "Плиев- Новая" была введена в эксплуатацию в Назрановском районе Ингушетии в сентябре 2019 года. Инвестиции в первую очередь составили 808 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. Энергообъект мощностью 80 МВА позволяет выдать потребителям Чечни и Ингушетии электроэнергию, которая вырабатывается на Грозненской ТЭС, информировал РБК.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:43, 21 января 2026
Стало известно о погибших в Адыгее и в Краснодарском крае после атак БПЛА
20:06, 21 января 2026
Виталий Журавлев осужден по третьему уголовному делу о дискредитации армии
17:24, 21 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
12:10, 21 января 2026
1
 Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
02:35, 21 января 2026
Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее
Все события дня
Новости
Батухан Точиев (слева) и Рамазан Падиев. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
19:04, 21 января 2026
Уроженцы Ингушетии приговорены к длительным срокам по делу о теракте в Москве
Айна Манькиева. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кавказ без матери" от 23.05.25, https://t.me/heda_media/1454.
22:11, 20 января 2026
МВД удалило из базы розыска уроженку Ингушетии Айну Манькиеву
Проблема разлученных с детьми матерей остра для Ингушетии. Изображение создано "Кавказский узлом" в программе Copilot.
20:28, 20 января 2026
Правозащитники назвали острой для Ингушетии проблему дискриминации матерей
Задержание на "лимоновских" чтениях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 20 января 2026
За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Залина Евкурова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:27, 19 января 2026
Петиция о защите прав матерей на Северном Кавказе набрала чуть более 80 голосов за три дня
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Задержание участников "Лимоновских чтений". 17 января 2026 г. Фото: https://t.me/rightsofnation/2453
21 января 2026, 19:44
Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре понадобилась медпомощь после жесткого задержания

Алан Гаглоев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=EOnj3T_7KCs
21 января 2026, 18:14
Алан Гаглоев отправил правительство в отставку

Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше