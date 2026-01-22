×

01:26, 22 января 2026

Выросло число жертв атаки на портовые терминалы Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Количество погибших в результате атаки БПЛА на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до трех, пострадавших - до восьми, сообщил оперштаб региона.

Как писал "Кавказский узел", 21 января глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об обнаружении частей человеческого тела на месте атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района республики. Также о двух погибших на территории портовых терминалов в поселке Волна Темрюкского района сообщил Вениямин Кондратьев. Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории портовых терминалов.

Уточненные данные о числе жертв атаки БПЛА на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края обнародовал Оперативный штаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале. По информации властей, погибли три человека, еще восемь получили ранения. 

"Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении штаба.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные данные написал об 11 пострадавших, но официально эта цифра не подтверждена. 

К 1.04 мск оперштаб отчитался, что один из загоревшихся резервуаров полностью потушен, а еще на одном ликвидировано открытое горение. Для борьбы с огнем на двух оставшихся резервуарах привлекли дополнительную группу пожарных. Всего в работах задействованы 208 человек и 51 единица техники, рапортовали власти. 

В течение суток, с 23.00 мск 20 января по 23.00 мск 21 января, военные сбили над территорией Кубани 58 беспилотников, следует из публикаций Минобороны РФ. Большая часть из них - 49 дронов - были сбиты до 7.00 мск 21 января. В течение дня (между 9.00 и 18.00 мск) над территорией Краснодарского края сбили еще один БПЛА, а с 18.00 до 23.00 мск были уничтожены еще 12 беспилотников, утверждается в официальном Telegram-канале ведомства. Также в течение суток Минобороны отчиталось об уничтожении 21 беспилотника над Черным морем и 64 БПЛА над Азовским морем. 

В ночь на 21 января в поселке Афипский Северского района Кубани эвакуировали жильцов многоквартирного дома, рядом с которым упала боевая часть дрона. Вечером оперштаб отчитался, что работы по разминированию обломков БПЛА в Афипском завершены и жильцам дома разрешили вернуться в квартиры.

"Кавказский узел" также писал, что в ходе ночной атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске получили повреждения два частных дома, в них были выбиты окна. Обломки БПЛА также упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, там возгорание оперативно ликвидировали.

Автор: "Кавказский узел"

