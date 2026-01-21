Алан Гаглоев отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отправил правительство в отставку, временное исполнение обязанностей главы кабмина возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая 2022 года в Южной Осетии прошел второй тур голосования на выборах президента, победа в котором досталась лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву. 24 мая Гаглоев вступил в должность президента Южной Осетии. 17 июня в ходе тайного голосования депутаты парламента Южной Осетии единогласно поддержали кандидатуру Константина Джуссоева на пост главы правительства, за него проголосовали 33 депутата.

Сегодня президент Алан Гаглоев подписал указ об отставке правительства. Константин Джуссоев освобожден от должности председателя правительства согласно его заявлению.

Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Южная Осетия возложено на вице-премьера Дзамболата Тадтаева. Правительству Южной Осетии поручено исполнять свои обязанности до сформирования нового правительства, сообщило сегодня РИА "Новости".

Кандидатура нового премьер-министра в ближайшее время будет представлена парламенту согласно Конституции республики. Об этом заявил президент Алан Гаглоев на встрече с Кабмином.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев назвал отставку правительства "обычной ситуацией". "Вопрос отставки правительства обсуждался с Константином Джуссоевым до Нового года, это стандартная процедура. Кадровые изменения тоже будут. Прошу всех исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового правительства", - сказал Гаглоев, обращаясь к министрам, передает информационное агентство РЕС.