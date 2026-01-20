Пользователи Telegram призвали ускорить открытие пляжей Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пляжи Анапы необходимо открывать сейчас, пока туристы не купили путевки на другие курорты, прокомментировали пользователи Telegram слова губернатора о необходимости полноценного курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", губернатор поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае. Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. Новогодние праздники показали снижение числа туристов в Анапе, но бронирования на майские выходные, по предварительным сведениям, показывают рост в 10% по сравнению с прошлогодними данными.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня на встрече с новым главой краевого управления МЧС Алексеем Клушиным заявил о необходимости проведения полноценного курортного сезона в Анапе. "Наша общая задача - продолжать ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море, этим летом мы должны провести полноценный курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе. Рассчитываю на эффективную совместную работу", - приводятся слова Кондратьева в его Telegram-канале.

Это сообщение перепостил блогер Макс Анапский, особо выделив слова про полноценный курортный сезон. "Трудно не согласиться", - прокомментировал он.

Это сообщение набрало в telegram-канале блогера, на который подписаны более 5200 человек, шесть комментариев.

"Объявлять об открытии нужно сейчас, а не летом, когда все туристы уже будут с путевками", - написал пользователь с ником Gazeta_Anapa Gazeta_Anapa.

"Как они собираются провести? Объявят в мае, видимо?" - спросил пользователь ЕМ.

"Да, когда поздно будет. Пока не закончат, видимо, работы в море", - ответил Макс Анапский.

"Мы должны" - ничего не значит, пустые слова, если за них не предусмотрена реальная ответственность", - написала Марлен.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".