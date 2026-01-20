×

Кавказский узел

20:28, 20 января 2026

Правозащитники назвали острой для Ингушетии проблему дискриминации матерей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Залина Евкурова, которая потребовала внимания государства к давлению старейшин в спорах об опеке и  госконтроля за нарушением прав разлученных с детьми матерей, подняла проблему, которая остро стоит в Ингушетии и на Северном Кавказе. Государство не должно допускать приоритета религии и традиций над законами, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Ингушетии Залина Евкурова инициировала кампанию по защите прав матерей на Северном Кавказе в память о своей сестре Пятимат, умершей после семи лет борьбы за право увидеть сына, которого у нее силой забрал бывший муж. В петиции Залина Евкурова подчеркнула, что ее сестра и другие разлученные с детьми матери, также сталкивались с давлением и вмешательством старейшин, отмечает она. "Фактически традиция и религия используются как инструмент дискриминации, а не как культурная норма", - говорится в тексте.  Залина Евкурова потребовала дать правовую оценку вмешательству старейшин в споры об опеке и использованию традиции как инструмента давления, а также обеспечить государственный контроль за ситуацией с нарушением прав матерей в Ингушетии и на Северном Кавказе. К 19 января петиция набрала 82 подписи.

Тяжелобольная жительница Ингушетии Пятимат Евкурова в течение семи лет добивалась встреч с сыном, которого у нее силой забрал бывший муж, и умерла, даже не увидев повзрослевшего ребенка. Ее сестра в декабре обратилась к главе СКР, требуя наказать виновных в нарушении прав Пятимат. То, как родственники мужа обошлись с Пятимат, противоречит правилам ислама и нормам человечности, указали пользователи соцсети.

Правозащитники назвали острыми озвученные в петиции проблемы

Тема, которую  поднимает в петиции Евкурова, крайне важна, считает представитель правозащитной группы «Кавказ без матери».

"Она говорит о дискриминации матерей. Если закон позволяет бороться, то, институт старейшин стоит вне закона и над законом. Это очень смелый поступок Евкуровой. Крайне смелый. Выйти против стариков. Я понимаю, почему она поступает так. У ее сестры было решение суда. Но старейшины давили на нее, на близких. У отдельного человека не хватает сил сопротивляться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитницы, общество несомненно играет важную роль."Оно игнорирует законы. Но, и государство должно вмешаться и не допускать приоритета иной системы права над государственной", - указала она.

По словам представительницы "Кавказа без матери", случаев дискриминации много.

"Сотни каждый год. Это те, о которых мы знаем. Проблема актуальна", - отметила она.

Решение этой проблемы, по ее мнению, есть.

"Уважать роль матери в жизни ребенка и не лишать матерей своего исконного предназначения. Давно созданы комитеты материнства и детства. И, нужно, чтобы система помощи матерям заработала во всю свою мощь. Разделение ребенка с матерью, самым важным человеком в жизни - это травма на всю жизнь", - резюмировала правозащитница.

Координатор движения "Марем" Катерина Нерозникова напомнила несколько историй с препятствованием общения матери с собственными детьми в Ингушетии, в том числе случаи с Хедой Пацаевой,, Лизан Умаровой, Асей Героевой, Зухрой Бакаевой.

"Это вообще огромная проблема. Но государство никакого отношения к этому не имеет, оно просто ничего с этим не делает. Государству все равно, его как бы не беспокоят эти женщины, которые не могут со своими детьми видеться. Это проблема проявляется и в других республиках Северного Кавказа. Но в последние годы возник патриархальный парадокс и в русских регионах, когда отцы отнимают детей у матери и препятствуют её общению с ними», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Ингушетии Ася Героева пожаловалась на помехи  семьи мужа видеться с детьми после развода, приложив к жалобе видео, где бывшая свекровь ударами палки встретила бывшую невестку и ее родных. Часть комментаторов  в соцсети заявила, что если право матери видеться с детьми подтверждено судом, ей не должны мешать. Другие возразили, что подобные видео позорят республику.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* назвала преграды для общения разведенных матерей с детьми "чудовищной традицией"

"Когда-то я просила Юнус-Бека Евкурова (глава Ингушетии с 2008 по 2019 год - прим. "Кавказского узла") вмешаться в такое дело, это был единственный случай, когда он мне отказал. Он готов был защищать человека от государства, но не от диктата традиции и семьи", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Ингушетии сочли редкостью вмешательство тейпов в вопросы проживания детей

Жительница Ингушетии Хава считает, что проблема разлучения матерей с детьми крайне важная и болезненная.

"Для нас это актуально. Только сейчас начали об этом говорить, но это давно происходит", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам собеседницы, тейпы не могут разрешить эту проблему.

"Позиция старейшин часто такова: пусть творится что угодно, пусть притесняют женщин, главное, чтобы другие об этом не узнали. Это самый главный их принцип. Вопрос таким образом не решается. Он решается, только если у женщины есть сильный тейп, который готов за нее заступиться. А это большая редкость, чтобы за женщину ее тейп в такой ситуации заступился. Они говорят, в основном, чтобы не заморачиваться: отдай ребенка, вырастет, сам придет, выйдешь замуж, еще нарожаешь ребенка, отдай. А что с этим ребенком, с этой матерью потом, никого не волнует", - сказала Хава.

По её мнению, государственные органы на местах устраняются от решения проблемы.

Тут же местные работники, они не любят решать этот вопрос и не решают этот вопрос. А наоборот говорят - ты республику разваливаешь, ты хочешь Кавказ развалить", - посетовала Хава.

По её словам, в поддержку женщин стали выступать в последние годы имамы и она считает, что это могло бы стать эффективным методом решения проблемы.

"Имам Хамзат Чумаков не раз говорил, что такие проблемы надо решать по исламу. Другие имамы тоже теперь говорят. Если бы люди соблюдали ислам как следует, тогда не было бы таких глобальных проблем в этих вопросах", - сказала Хава.

Житель Ингушетии Арсамаг считает, что такого рода проблемы женщин должны решать между собой тейпы, роды, а к старейшинам он относится скептически.

"Эти старейшины тогда не поддержали митинги, заняли проевкуровскую позицию. Мол, выходить и жаловаться им грех, потому что Евкуров сам им говорил; из нашего тейпа женщины, мужчины не должны выходить ни на митинги, ни на протесты никуда . И никто не будет на них обращать внимание сейчас, у них свои рода должны решать, а кто будет за них решать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг, участники которого выступили против соглашения о границе с Чечней, Его проведение было разрешено до вечера, но протестующие остались на ночь. На следующее утро, 27 марта 2019 года, силовики  применили силу против протестующих.

По его мнению, те, кто разводятся "в большинстве своём детские пособия получают", поэтому женщины "не слушаются и видят себя главой семьи". Он предположил, что многие проблемы вызваны материальными трудностями. "Полагаю, что старики ничего не скажут, кроме того, что молодёжь не та", - рассказал Арсамаг.

Отметим, что на Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 10 октября стало известно, что ЕСПЧ признал нарушенными права москвички Жанетты Тухаевой, которая судилась с отцом своих двоих сыновей за опеку в Москве, Чечне и Дагестане. Жанетта до сих пор не может встретиться со старшим сыном, которого она не видела больше десяти лет, несмотря на все решения судов в ее пользу. Она инициировала лишение бывшего супруга родительских прав из-за долга по алиментам в 3,5 миллиона.

 * внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

