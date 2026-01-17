×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:59, 17 января 2026

Оперштаб сообщил об отсутствии новых выбросов мазута на Кубани

Уборка сетей на побережье Кубани. Скриншот фото оперштаба Краснодарского края от 17.01.26, https://t.me/opershtab23/14856.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперштаб отчитался об отсутствии выбросов мазута на Кубани с 9 по 16 января. Губернатор поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано. 8 января волонтеры штаба "Дельфины" сообщили, что в районе Тузлы большое количество выброшенного мусора, а также старые и новые выбросы мазута. В реабилитационный центр "Жемчужная" продолжают поступать испачканные в свежем мазуте птицы, хотя официально о выбросах мазута не сообщалось.

В Анапе и Темрюкском районе за  неделю с 9 по 16 января не зафиксировано выбросов нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края по результатам мониторинга береговой линии.

Сотрудники отряда «Кубань-СПАС» совместно с волонтерами собирают сети, которыми был накрыт вал, размытый штормом в начале января, говорится в сообщении.

Власти Краснодарского края поставили задачу вернуться к показателям по туризму, которые были в краев до разлива мазута. 

В прошлом году Краснодарский край посетили 18 миллионов человек — меньше, чем в предыдущие годы, из-за разлива мазута в Черном море. Властям предстоит восстановить туристическую жизнь в пострадавших городах, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Конечно, нужно вернуться к 20 млн отдыхающих, а для этого Анапа и Темрюк должны вернуться в активный курортный сезон. И не просто в летний курортный сезон, а в активный курортный ритм жизни. И я не сомневаюсь, что мы делаем все возможное, и сделаем все возможное, чтобы Анапа и Темрюк открылись", - привела его слова "Кубань 24" 16 января.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на следующее лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:24, 17 января 2026
Арестованы счета Артемия Останина*
04:24, 17 января 2026
Жители двух домов в Сочи заявили о нарушении их прав
01:27, 17 января 2026
Имущество Алексея Копайгородского обращено в доход государства
Кадр из суда в Краснодаре над педагогом из Дагестана. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края / Telegram-канал
18:27, 16 января 2026
Суд на Кубани оштрафовал педагога из Дагестана за высказывания о русских
Пляж в Краснодарском крае. Январь 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14772
17:48, 16 января 2026
Власти отчитались об очистке 3 тысяч километров берега от мазута
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше