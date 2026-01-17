Оперштаб сообщил об отсутствии новых выбросов мазута на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперштаб отчитался об отсутствии выбросов мазута на Кубани с 9 по 16 января. Губернатор поставил задачу вернуться к "домазутным" показателям числа туристов в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 6 января оперштаб Кубани отчитался об участии в уборке сетей, отметив, что новых выбросов мазута не зафиксировано. 8 января волонтеры штаба "Дельфины" сообщили, что в районе Тузлы большое количество выброшенного мусора, а также старые и новые выбросы мазута. В реабилитационный центр "Жемчужная" продолжают поступать испачканные в свежем мазуте птицы, хотя официально о выбросах мазута не сообщалось.

В Анапе и Темрюкском районе за неделю с 9 по 16 января не зафиксировано выбросов нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края по результатам мониторинга береговой линии.

Сотрудники отряда «Кубань-СПАС» совместно с волонтерами собирают сети, которыми был накрыт вал, размытый штормом в начале января, говорится в сообщении.

Власти Краснодарского края поставили задачу вернуться к показателям по туризму, которые были в краев до разлива мазута.

В прошлом году Краснодарский край посетили 18 миллионов человек — меньше, чем в предыдущие годы, из-за разлива мазута в Черном море. Властям предстоит восстановить туристическую жизнь в пострадавших городах, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Конечно, нужно вернуться к 20 млн отдыхающих, а для этого Анапа и Темрюк должны вернуться в активный курортный сезон. И не просто в летний курортный сезон, а в активный курортный ритм жизни. И я не сомневаюсь, что мы делаем все возможное, и сделаем все возможное, чтобы Анапа и Темрюк открылись", - привела его слова "Кубань 24" 16 января.

18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Анапа будет готова принять туристов в 2026 году, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщив об отмене на год турналога. Уровень бронирований на следующее лето крайне низок, заявили отельеры. Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение перед прямой линией с Путиным с просьбой разрешить открытие пляжей Анапы в 2026 году, заверив, что следов мазута в море и на берегу практически нет. Однако вопросы из Анапы не прозвучали в ходе прямой линии.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".