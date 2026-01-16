×

Кавказский узел

Лента новостей
23:45, 16 января 2026

Бахруз Самедов пожаловался на ограничение прав в тюрьме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователю Бахрузу Самедову, осужденному в Азербайджане, отказывают в доступе к нотариусу для выдачи доверенности на распоряжение имущества единственной родственнице. 

Как писал "Кавказский узел", в середине ноября руководство ИУ-11 обратилось в суд с требованием ужесточить наказание Бахрузу Самедову и перевести его в крытую часть пенитенциарного комплекса в Умбакы. 1 декабря суд удовлетворил эту жалобу, постановив перевести его в отделение строгого режима закрытой тюрьмы Умбакы на один год. В середине декабря международная сеть академических учреждений Scholars at Risk обратилась к руководству Азербайджана с призывом освободить Самедова. 

29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Бахрузу Самедову создаются препятствия в выдаче доверенности бабушке  Зибейде Османовой для распоряжения его имуществом, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» активист Амрах Тахмазов.

Для выдачи доверенности необходимо приглашение к Самедову в исправительное учреждение нотариуса, однако в это ему отказывают. По словам Тахмазова, Самедов обращался с жалобой в суд, но добиться осуществления своих прав ему не удалось: суд первой инстанции, а затем и Бакинский апелляционный суд отклонили жалобы активиста.

«На банковском счету Бахруза остаются деньги с ранее проданной родительской квартиры, но находясь в тюремном заключении он не может распоряжаться деньгами. Он хочет передать доверенность бабушке, чтобы она могла снимать со счета деньги. Бахрузу неудобно из-за того, что на его потребности в тюрьме приходится использовать пенсию его 83-летней бабушки и помощь в размере по 20-30 манат (около 12-18 долларов США) от друзей и родственников. Бахруз хочет передать доверенность только для того, чтобы бабушка периодически снимала небольшие суммы с его счета для его потребностей. Пенсия у бабушки небольшая и Бахруз желает, чтобы часть денег бабушка использовала для собственных нужд», - сказал Тахмазов.

Зибейда Османова подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что ее внуку препятствуют в оформлении ей доверенности. «Бахруз ни в чем не виновен, он всего лишь призывал к миру и сейчас между Азербайджаном и Арменией идет примирение. Через Азербайджан везут в Армению различные грузы, Азербайджан отправляет в Армению топливо. Почему же тогда Бахруза не освобождают и создают для него новые трудности даже в тюрьме?» - возмутилась Османова.

Лишать осужденного человека доступа к нотариальным услугам неправомерно, указал бакинский юрист, не пожелавший быть названным.  «Арестованный или уже осужденный человек имеет право  на доступ к нотариальным услугам для передачи доверенности с целью представительства его интересов. Это право может быть лишь на очень короткое время и в исключительных случаях ограничиваться в период предварительного следствия в интересах следствия, чтобы полностью изолировать обвиняемого, но к уже осужденному никакое ограничение не применимо», - сказал этот эксперт в области права корреспонденту «Кавказского узла».

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» не удалось.

"Кавказский узел" также писал, что 18 декабря Европарламент принял Резолюцию "О произвольных арестах и вынесения приговоров ученым Бахрузу Самедову и Игбалу Абилову в Азербайджане". Авторы резолюции призвали Баку освободить Самедова и Абилова. 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

