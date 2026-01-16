×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:40, 16 января 2026

МВД Грузии заявило о задержании членов неонацистской группировки

Задержание членов неонацистской группировки. 16 января 2026 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/MIAofGeorgis/videos/3053637518176801

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16 человек, среди которых десять несовершеннолетних, арестованы полицейскими в Тбилиси как участники неонацистской группировки. От действий радикалов пострадало не менее десяти человек, заявили в МВД. 

Арестованные сами позиционировали себя как неонацистов и следовали фашистской идеологии, утверждают правоохранители. Они совершали нападения на людей, снимали насилие на видео и распространяли записи на интернет-платформах "для повышения узнаваемости группы”. 

По информации МВД, жертвами группировки были люди разного возраста, в том числе как минимум четверо подростков. Они подверглись психологическому и физическому насилию, а также унижающему достоинство обращению. Группировка использовала насилие против людей, которые не разделяли их взглядов, для "усиления своего влияния",  заявил представитель ведомства на брифинге. 

При обысках у подозреваемых силовики изъяли мобильные телефоны и другие электронные устройства, маски, нацистскую символику, холодное и звуковое оружие, следственные действия продолжаются. Дело расследуется по статье о бесчеловечном обращении с несовершеннолетними группой по предварительному сговору (статья 144 УК Грузии), она предусматривает до десяти лет заключения. 

По аналогичным обвинениям в заключении уже отбывают наказание двое лидеров местных неонацистов, Леван Абесадзе и Давит Джапаров, пишет со ссылкой на заявление МВД Грузии JAMNews. 

На своей странице в Facebook* ведомство обнародовало кадры нападений, снятые и опубликованные самими участниками группировки. Нападения совершались на улице и в заброшенных зданиях, жертвы подвергались групповым избиениям - нападавшие били их ногами и дубинками по телу и лицу, ставили на них ноги и вскидывали руки в нацистском приветствии. Как минимум одного из потерпевших они заставили на четвереньках ползать по земле, держа его за поводок, прикрепленный к шее. Лица как участников группы, так и потерпевших на видео скрыты. Среди изъятых у подозреваемых вещей есть ножи, кастеты, металлические цепи, телескопические дубинки, кулоны и перстни со свастикой. 

Сторонник евроинтеграции Грузии был среди жертв группировки неонацистов

Проект Nazi Video Monitoring, отслеживающий активность неонацистских объединений, напомнил, что 31 декабря прокуратура Грузии сообщила о приговоре девяти фигурантам "фашистской группы", задержанным в начале июля 2025 года. Суд признал их виновным в нападении на 15-летнего школьника в Тбилиси. 

"Обвиняемые обманом заманили подростка на заброшенную стройку и жестоко избили, снимая все на телефон. Они нанесли ему ранения ножами и начали затаптывать, когда тот упал на землю. После, угрожая холодным и огнестрельным оружием, школьника заставили встать на колени и по видеосвязи извиниться перед главарем группировки", - сообщало информагентство “Новости Грузия”. 

Тбилисский горсуд признал всех девятерых участников нападения виновными, один из них был признан организатором расправы. Шестеро обвиняемых, несовершеннолетние, были приговорены 7,5 года лишения свободы, трое совершеннолетних получили максимальные сроки - 10 лет заключения. 

Пострадавший подросток был постоянным участником протестных акций на проспекте Руставели, расправу над ним группа Левана Абесадзе организовала из-за фразы "мне не нравятся фашисты", писала после нападения в июле 2025 года активистка Тамар Тотладзе. 

По словам Тотладзе, в заброшенное здание юношу заманила девушка, с которой он был знаком на тот момент три месяца. "Они ударили его ножом, силой повалили на землю, полностью раздели (...). В тот момент 15-летнему подростку нанесли удар ножом в горло, и у него не было выбора" - написала она на своей странице в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военный из Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:03, 16 января 2026
Гражданин Грузии осужден в России заочно за наемничество
Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
22:39, 15 января 2026
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование
Сотрудники полиции во время акции протеста. Тбилиси, декабрь 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла2
15:37, 15 января 2026
"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC
Алеко Элисашвили. Фото: https://1tv.ge/
10:26, 15 января 2026
Защита Элисашвили обвинила Пенитенциарную службу в дискредитации грузинского оппозиционера
413-й день непрерывного протеста в Тбилиси. Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ka/article/859496-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
23:00, 14 января 2026
Протесты сторонников евроинтеграции в Тбилиси продолжаются 413 дней подряд
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Владимир Соловьев угрожает. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Армения против Владимира Соловьева

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=_8wl_GWpzDk
16 января 2026, 13:56
Осужденные по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы получили сроки по новой статье

Строительство храма. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 января 2026, 09:56
Мэрия Краснодара вопреки протестам жителей утвердила строительство храма на набережной

Севиндж Вагифгызы. Фото Meydan.tv https://www.meydan.tv
16 января 2026, 02:27
Севиндж Вагифгызы удостоена международной журналистской премии Анны Политковской – Армана Сольдена

Сторонники евроинтеграции на акции протеста в Тбилиси в 414-й день протестов. Фото: TvPirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/119259-tsikhit-muqara-trotuarze-dgomis-gamo-tsesrigis-datsva-tu-samartlebrivi-absu
15 января 2026, 22:39
Участникам проевропейских акций в Тбилиси грозит уголовное преследование

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше