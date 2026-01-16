МВД Грузии заявило о задержании членов неонацистской группировки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

16 человек, среди которых десять несовершеннолетних, арестованы полицейскими в Тбилиси как участники неонацистской группировки. От действий радикалов пострадало не менее десяти человек, заявили в МВД.

Арестованные сами позиционировали себя как неонацистов и следовали фашистской идеологии, утверждают правоохранители. Они совершали нападения на людей, снимали насилие на видео и распространяли записи на интернет-платформах "для повышения узнаваемости группы”.

По информации МВД, жертвами группировки были люди разного возраста, в том числе как минимум четверо подростков. Они подверглись психологическому и физическому насилию, а также унижающему достоинство обращению. Группировка использовала насилие против людей, которые не разделяли их взглядов, для "усиления своего влияния", заявил представитель ведомства на брифинге.

При обысках у подозреваемых силовики изъяли мобильные телефоны и другие электронные устройства, маски, нацистскую символику, холодное и звуковое оружие, следственные действия продолжаются. Дело расследуется по статье о бесчеловечном обращении с несовершеннолетними группой по предварительному сговору (статья 144 УК Грузии), она предусматривает до десяти лет заключения.

По аналогичным обвинениям в заключении уже отбывают наказание двое лидеров местных неонацистов, Леван Абесадзе и Давит Джапаров, пишет со ссылкой на заявление МВД Грузии JAMNews.

На своей странице в Facebook* ведомство обнародовало кадры нападений, снятые и опубликованные самими участниками группировки. Нападения совершались на улице и в заброшенных зданиях, жертвы подвергались групповым избиениям - нападавшие били их ногами и дубинками по телу и лицу, ставили на них ноги и вскидывали руки в нацистском приветствии. Как минимум одного из потерпевших они заставили на четвереньках ползать по земле, держа его за поводок, прикрепленный к шее. Лица как участников группы, так и потерпевших на видео скрыты. Среди изъятых у подозреваемых вещей есть ножи, кастеты, металлические цепи, телескопические дубинки, кулоны и перстни со свастикой.

Сторонник евроинтеграции Грузии был среди жертв группировки неонацистов

Проект Nazi Video Monitoring, отслеживающий активность неонацистских объединений, напомнил, что 31 декабря прокуратура Грузии сообщила о приговоре девяти фигурантам "фашистской группы", задержанным в начале июля 2025 года. Суд признал их виновным в нападении на 15-летнего школьника в Тбилиси.

"Обвиняемые обманом заманили подростка на заброшенную стройку и жестоко избили, снимая все на телефон. Они нанесли ему ранения ножами и начали затаптывать, когда тот упал на землю. После, угрожая холодным и огнестрельным оружием, школьника заставили встать на колени и по видеосвязи извиниться перед главарем группировки", - сообщало информагентство “Новости Грузия”.

Тбилисский горсуд признал всех девятерых участников нападения виновными, один из них был признан организатором расправы. Шестеро обвиняемых, несовершеннолетние, были приговорены 7,5 года лишения свободы, трое совершеннолетних получили максимальные сроки - 10 лет заключения.

Пострадавший подросток был постоянным участником протестных акций на проспекте Руставели, расправу над ним группа Левана Абесадзе организовала из-за фразы "мне не нравятся фашисты", писала после нападения в июле 2025 года активистка Тамар Тотладзе.

По словам Тотладзе, в заброшенное здание юношу заманила девушка, с которой он был знаком на тот момент три месяца. "Они ударили его ножом, силой повалили на землю, полностью раздели (...). В тот момент 15-летнему подростку нанесли удар ножом в горло, и у него не было выбора" - написала она на своей странице в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.