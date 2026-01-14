Временная лестница привела к травме жительницы дома в Кизляре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После обрушения лестничного марша в многоквартирном доме в Кизляре и установки деревянного настила одна из жительниц получила травмы. Жильцы неоднократно жаловались в связи с ненадлежащим состоянием конструкций строения.

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту обрушения части лестничного пролета в подъезде многоквартирного жилого дома в Кизляре.

Следствие заинтересовалось публикацией о том, что "в городе Кизляр в одном из подъездов многоквартирного жилого дома произошло обрушение части лестничного пролета. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщил Следственный комитет по Дагестану в своем телеграм-канале.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию жилого дома, отметило ведомство.

Также, согласно сообщениям в интернете, в этом многоквартирном доме в Кизляре (1975 года постройки) вместо проведения ремонтных работ была установлена временная деревянная конструкция. Эксплуатация деревянной лестницы привела к травмированию женщины, которой потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что жильцы неоднократно жаловались в связи с ненадлежащим состоянием конструкций строения, однако мер реагирования принято не было, указало ведомство.

10 января временно исполняющий обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Дагестана Арсен Гаджиев отчитался об установке "временной безопасной конструкции" на месте обрушения основного лестничного пролета.

"Безопасность жителей - абсолютный приоритет. По итогам проверки будут сделаны все выводы и приняты исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения подобных случаев", - написал Гаджиев в Telegram-канале.

Об установке временной деревянной конструкции 10 января отчиталась также Госжилинспекция Дагестана.

"По указанию Государственной жилищной инспекции компания ООО "Кизляр" оперативно установила временную конструкцию на месте рухнувшего лестничного пролета в многоквартирном доме по улице 40 лет Дагестана в Кизляре", - рапортовало ведомство в Telegram-канале.

Пользователи соцсетей указали на износ конструкций дома

Подписчики в Telegram-канале под постом Госжилинспекции Дагестана о сооружении временной конструкции выразили мнение, что такое может случится и в других домах.

"Ужас. А люди платят за содержание, за капитальный ремонт дома..." - возмутилась GalinаZ.

"Странно, это, наверное, кто-то что-то тяжелое тащил наверх, что лестничный пролет рухнул? Надо обязательно выяснить причину, ведь такое может произойти получается в любом доме постройки 60-80-х годов?" - выразила мнение Анна.

"Снизу два стальных швеллера были, они сгнили из-за отсутствия вентиляции подвала", - предположил еще один пользователь.

"А износ с годами вы не предполагаете? Сейчас во всех старых домах так будет, капремонт только деньги собирает себе для ЗП!" - указала Фатима.

"Кавказский узел" также писал, что следователи возбудили дело против чиновников администрации Махачкалы после жалоб жителей микрорайона Учхоз на состояние дорог.