×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:34, 14 января 2026

Временная лестница привела к травме жительницы дома в Кизляре

Временная лестница в Кизляре. Стоп-кадр видео Госжилинспекции Дагестана от 10.01.26, https://t.me/daggjird/10256.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После обрушения лестничного марша в многоквартирном доме в Кизляре и установки деревянного настила одна из жительниц получила травмы. Жильцы неоднократно жаловались в связи с ненадлежащим состоянием конструкций строения.

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту обрушения части лестничного пролета в подъезде многоквартирного жилого дома в Кизляре.

Следствие заинтересовалось публикацией о том, что "в городе Кизляр в одном из подъездов многоквартирного жилого дома произошло обрушение части лестничного пролета. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщил Следственный комитет по Дагестану в своем телеграм-канале.

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию жилого дома, отметило ведомство.

Также, согласно сообщениям в интернете, в этом многоквартирном доме в Кизляре (1975 года постройки) вместо проведения ремонтных работ была установлена временная деревянная конструкция. Эксплуатация деревянной лестницы привела к травмированию женщины, которой потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что жильцы неоднократно жаловались в связи с ненадлежащим состоянием конструкций строения, однако мер реагирования принято не было, указало ведомство.

10 января временно исполняющий обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Дагестана Арсен Гаджиев отчитался об установке "временной безопасной конструкции" на месте обрушения основного лестничного пролета.

"Безопасность жителей - абсолютный приоритет. По итогам проверки будут сделаны все выводы и приняты исчерпывающие меры,  чтобы не допустить повторения подобных случаев", - написал Гаджиев в Telegram-канале. 

Об установке временной деревянной конструкции 10 января отчиталась также Госжилинспекция Дагестана.

"По указанию Государственной жилищной инспекции компания ООО "Кизляр" оперативно установила временную конструкцию на месте рухнувшего лестничного пролета в многоквартирном доме по улице 40 лет Дагестана в Кизляре", - рапортовало ведомство в Telegram-канале.

Пользователи соцсетей указали на износ конструкций дома

Подписчики в Telegram-канале под постом Госжилинспекции Дагестана о сооружении временной конструкции выразили мнение, что такое может случится и в других домах.

"Ужас. А люди платят за содержание, за капитальный ремонт дома..." - возмутилась GalinаZ.

"Странно, это, наверное, кто-то что-то тяжелое тащил наверх, что лестничный пролет рухнул? Надо обязательно выяснить причину, ведь такое может произойти получается в любом доме постройки 60-80-х годов?" - выразила мнение Анна.

"Снизу два стальных швеллера были, они сгнили из-за отсутствия вентиляции подвала", - предположил еще один пользователь.

"А износ с годами вы не предполагаете? Сейчас во всех старых домах так будет, капремонт только деньги собирает себе для ЗП!" - указала Фатима.

"Кавказский узел" также писал, что следователи возбудили дело против чиновников администрации Махачкалы после жалоб жителей микрорайона Учхоз на состояние дорог.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:52, 14 января 2026
Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
Все события дня
Новости
Буфет в махачкалинской гимназии. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Черновик" от 10.01.25, https://t.me/chernovik/92494.
00:35, 15 января 2026
Шаурма для школьников в Махачкале возмутила пользователей Telegram
23:55, 14 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Очереди в поликлинике Каспийска. Скриншот фото пользователя Магомед Исмаев с сервиса "Яндекс.Карты",https://yandex.com/maps/org/kaspiyskaya_gorodskaya_poliklinika/1001303447/gallery/?ll=47.634489%2C42.887755&photos%5Bbusiness%5D=1001303447&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A12813969_2a0000018e23a783cdb58e8dc5bacb39d45e&z=16
21:00, 14 января 2026
Каспийчане назвали нерешаемой проблему с очередями в поликлинике
20:05, 14 января 2026
Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие питьевой воды
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
22:27, 13 января 2026
Отец пострадавшего срочника из Дагестана отверг версию командиров
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Дорожная техника убирает мешки с мазутом. 14 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_delfin/1771
14 января 2026, 19:27
Волонтеры сообщили о сборе 635 мешков мазута у мыса Тузла

Аслан Трахов. Фото: ALDOR46 / Wikipedia
14 января 2026, 12:57
Оставлено в силе решение о конфискации активов Аслана Трахова

Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212
14 января 2026, 11:58
Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше