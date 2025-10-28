Махачкалинские чиновники попали под следствие после жалоб жителей на благоустройство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили дело против чиновников администрации Махачкалы после жалоб жителей микрорайона Учхоз на состояние дорог.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно упрекали чиновников в недостаточных усилиях для ремонта дорог. В марте 2024 года жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части одной из улиц. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам горожан. Дорожное покрытие и тротуары на многих улицах сильно изношены и требуют строчного ремонта, заявили махачкалинцы.

Дело о халатности 1 возбудили следователи в Дагестане против сотрудников администрации Махачкалы и муниципального учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

По информации следствия, при организации работ по благоустройству чиновники не исполнили свои обязанности надлежащим образом. В частности, не были благоустроены территории общего пользования, местные автодороги, парковки, контейнерные площадки для сбора мусора и детские площадки в микрорайоне Учхоз.

“В результате бездействия и недобросовестного отношения к служебным обязанностям существенно нарушены права и законные интересы граждан и их право на благоприятные условия жизни”, - сообщил сегодня официальный Telegram-канал Следкома.

Жители махачкалинского микрорайона Учхоз ранее пожаловались на состояние пяти улиц, где расположены более 500 домов. Они заявили, что дороги не ремонтировались больше шести лет - на них нет асфальтового покрытия, освещения и нет мусорных баков. Люди сами засыпают дороги гравием, а мусорные контейнеры чиновники предложили им приобрести за свой счет. На жалобу махачкалинцев обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, поручив провести проверки, отмечает сегодня Telegram-канал “Только факты”.

“Народный фронт” Дагестана публиковал видеосюжет о состоянии дорог в Учхозе. Местный житель Гаджимурад Магомедов рассказал, что его сын с инвалидностью не может передвигаться по разбитым дорогам, так как “спотыкается и падает”. “Собираем деньги своими силами, выравниваем дорогу. Такси вызываешь - такси не хотят сюда ехать, потому что дороги разбитые”, - говорит мужчина на видео.