×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:58, 14 января 2026

Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Свалка мусора на окраине Сунжи. 13 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/21212

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Сунжи в видеообращении подверг критике земляков, допустивших стихийную свалку мусора у дороги на окраине города. Владелец этого участка уже был оштрафован за загрязнение территории, но проблема осталась нерешенной, констатировало Минприроды Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года жители Сунжи пожаловались, что уже неделю страдают от едкого дыма от горящей свалки, а чиновники не принимают мер, чтобы потушить возгорания.

Минприроды Ингушетии отреагировало на обращение жителя Сунжи 13 января в своем телеграм-канале. "В ходе мониторинга социальных сетей на предмет наличия информации о нарушениях экологического законодательства обнаружено видеообращение жителя Сунжи, который пожаловался на обилие строительного и бытового мусора на окраине улицы Энгельса в городе", - говорится в публикации.

Инспекторы ранее уже фиксировали это нарушение во время выездных проверок, и информация о нарушениях передавалась в прокуратуру республики, отметило Минприроды.

Местные жители продолжают выбрасывать туда мусор

"По обращению министерства прокуратура Сунженского района провела проверку. Выяснилось, что участок земли принадлежит частному лицу. В отношении собственника было возбуждено дело об административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ . Минприроды Ингушетии оштрафовало владельца участка. Однако проблема остается: местные жители продолжают выбрасывать туда мусор. Площадь загрязненной территории составляет около 100 кв.м", - говорится в публикации.

Ранее этот участок был включен в список 98 свалок, которые должны были быть ликвидированы в рамках проекта "Экоквартал". "По плану, органы местного самоуправления должны были убрать не менее 50% свалок. Хотя общая цель «Экоквартала» была достигнута, данная свалка в число ликвидированных не попала — приоритет отдали участкам, расположенным ближе к жилому сектору", - сообщило министерство.

Публикация ведомства проиллюстрирована кадром видеоролика, в котором видна куча мусора на обочине дороги. Видеоролик, содержащий этот кадр, опубликован 13 января в телеграм-канале издания "Фортанга".

В аннотации к ролику поясняется, что видео снято жителем Сунжи, который высказал недовольство стихийной свалкой мусора рядом с новостройками на окраине улицы Энгельса.

Раньше тут росли плодовые деревья, виноград

"Раньше тут росли плодовые деревья, виноград. Те, кто эту грязь натворили, просто нелюди. У вас нет ни совести, ни религии, ни элементарного понятия чести", - приводится в сообщении перевод части его слов.

В самом ролике мужчина говорит не по-русски, но в его речи различимы слова "Энгельс улица", "новостройки", "двухтысячный", "Сунжи", "закон". Автор видео движется по пригородной улице и демонстрирует в кадре груды бытового и строительного мусора, которыми на значительном расстоянии усыпаны обе обочины.

Напомним, жители других населенных пунктов Ингушетии также неоднократно жаловались на проблему со стихийными свалками и отсутствие реакции властей на пожары на мусорных полигонах. В частности, 17 августа 2022 года жители Малгобека рассказали, что горожане на протяжении месяца обращались к чиновникам из-за пожара на свалке, но просьбы устранить очаги возгорания остались без ответа.

В рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года должны были быть ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке. Строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 незаконных пунктов сбора мусора. В 2019 году полигон в Малгобеке был включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

В ноябре 2024 года Российский экологический оператор сообщил, что острый дефицит мусоровозов наблюдается в 16 регионах, где не хватает от 16% до 78% необходимого числа машин. Дефицит мусоровозов в Ингушетии составил 60,4%.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:20, 14 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:48, 14 января 2026
Несколько многоэтажек повреждены в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
22:05, 13 января 2026
Участник РДК* приговорен к длительному сроку за вербовку жителей Грузии
16:57, 13 января 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
Все события дня
Новости
20:47, 12 января 2026
Сельчане в Ингушетии пожаловались на состояние дороги
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
07:59, 9 января 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450
Спор в магазине. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:40, 7 января 2026
Уроженца Ингушетии оштрафовали за оскорбление "Русской общины"
11:52, 7 января 2026
Минобороны рапортовало о сбитом над Чечней БПЛА
Последствия взрыва газа. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:55, 7 января 2026
Семь человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
21:16, 22 ноября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
ОБЪЯВЛЕНИЕ о начале Конкурса!!!
Фото
17:13, 24 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Параллельная реальность. Пожизненно осужденный жалуется на нарушение его прав
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник МЧС. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
13 января 2026, 21:36
Жительница Таганрога погибла в результате атаки БПЛА

Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше