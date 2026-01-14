Власти признали нерешенную проблему свалки мусора на окраине Сунжи

Житель Сунжи в видеообращении подверг критике земляков, допустивших стихийную свалку мусора у дороги на окраине города. Владелец этого участка уже был оштрафован за загрязнение территории, но проблема осталась нерешенной, констатировало Минприроды Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года жители Сунжи пожаловались, что уже неделю страдают от едкого дыма от горящей свалки, а чиновники не принимают мер, чтобы потушить возгорания.

Минприроды Ингушетии отреагировало на обращение жителя Сунжи 13 января в своем телеграм-канале. "В ходе мониторинга социальных сетей на предмет наличия информации о нарушениях экологического законодательства обнаружено видеообращение жителя Сунжи, который пожаловался на обилие строительного и бытового мусора на окраине улицы Энгельса в городе", - говорится в публикации.

Инспекторы ранее уже фиксировали это нарушение во время выездных проверок, и информация о нарушениях передавалась в прокуратуру республики, отметило Минприроды.

Местные жители продолжают выбрасывать туда мусор

"По обращению министерства прокуратура Сунженского района провела проверку. Выяснилось, что участок земли принадлежит частному лицу. В отношении собственника было возбуждено дело об административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ 1 . Минприроды Ингушетии оштрафовало владельца участка. Однако проблема остается: местные жители продолжают выбрасывать туда мусор. Площадь загрязненной территории составляет около 100 кв.м", - говорится в публикации.

Ранее этот участок был включен в список 98 свалок, которые должны были быть ликвидированы в рамках проекта "Экоквартал". "По плану, органы местного самоуправления должны были убрать не менее 50% свалок. Хотя общая цель «Экоквартала» была достигнута, данная свалка в число ликвидированных не попала — приоритет отдали участкам, расположенным ближе к жилому сектору", - сообщило министерство.

Публикация ведомства проиллюстрирована кадром видеоролика, в котором видна куча мусора на обочине дороги. Видеоролик, содержащий этот кадр, опубликован 13 января в телеграм-канале издания "Фортанга".

В аннотации к ролику поясняется, что видео снято жителем Сунжи, который высказал недовольство стихийной свалкой мусора рядом с новостройками на окраине улицы Энгельса.

Раньше тут росли плодовые деревья, виноград

"Раньше тут росли плодовые деревья, виноград. Те, кто эту грязь натворили, просто нелюди. У вас нет ни совести, ни религии, ни элементарного понятия чести", - приводится в сообщении перевод части его слов.

В самом ролике мужчина говорит не по-русски, но в его речи различимы слова "Энгельс улица", "новостройки", "двухтысячный", "Сунжи", "закон". Автор видео движется по пригородной улице и демонстрирует в кадре груды бытового и строительного мусора, которыми на значительном расстоянии усыпаны обе обочины.

Напомним, жители других населенных пунктов Ингушетии также неоднократно жаловались на проблему со стихийными свалками и отсутствие реакции властей на пожары на мусорных полигонах. В частности, 17 августа 2022 года жители Малгобека рассказали, что горожане на протяжении месяца обращались к чиновникам из-за пожара на свалке, но просьбы устранить очаги возгорания остались без ответа.

В рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года должны были быть ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке. Строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 незаконных пунктов сбора мусора. В 2019 году полигон в Малгобеке был включен в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

В ноябре 2024 года Российский экологический оператор сообщил, что острый дефицит мусоровозов наблюдается в 16 регионах, где не хватает от 16% до 78% необходимого числа машин. Дефицит мусоровозов в Ингушетии составил 60,4%.