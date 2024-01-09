Жители Сунжи пожаловались на едкий дым от горящей свалки

09 января 2024, 14:47

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В Сунже местные жители уже неделю страдают от едкого дыма, который идет от горящей свалки, а чиновники не принимают мер, чтобы потушить очаги возгорания, пожаловались горожане.

Как сообщал "Кавказский узел", жители различных сел и городов Ингушетии ранее неоднократно жаловались на проблему со стихийными свалками и отсутствие реакции властей на пожары на мусорных полигонах. В частности, 17 августа 2022 года жители Малгобека рассказали, что горожане на протяжении месяца обращались к чиновникам из-за пожара на свалке, но просьбы устранить очаги возгорания остались без ответа.

Жалоба жителя Сунжи на едкий дым от горящей свалки была сегодня опубликована в телеграм-канале The Magas Times.

"Тяжело дышать, где наши ответственные за это направление?" – задался он вопросом.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показан густой дым, поднимающийся от места, расположенного на расстоянии от человека, снимающего видео. Оператор затем повернул камеру в сторону, и стали видны жилые дома, стоящие около него.

По словам жителей Сунжи, свалка горит уже неделю, отметила сегодня "Фортанга" в своем телеграм-канале.

На 12.35 мск на сайте администрации Сунжи нет комментариев относительно жалоб местных жителей на едкий дым от горящей свалки.

"Кавказский узел" также писал, что в рамках нацпроекта "Экология" до конца 2020 года должны были быть ликвидированы свалки в Назрани, Сунже, Малгобеке и Карабулаке. Строительство трех полигонов твердых бытовых отходов в Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах началось в октябре 2015 года после того, как в Ингушетии было выявлено более 120 несанкционированных пунктов сбора мусора. В 2019 году приказом Минприроды России полигон в Малгобеке попал в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

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