Республики Северного Кавказа столкнулись с нехваткой мусоровозов

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Нехватка мусоровозов отмечается в ряде регионах России, среди тех, где ситуация наиболее сложная – Ингушетия и Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", жители регионов Юга России жалуются на проблемы с вывозом мусора, в том числе в городах и районах Дагестана, Кубани, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Астраханской области.

Дефицит мусоровозов остро стоит в 16 субъектах России, где не хватает от 16% до 78% мусоровозов от общего количества необходимой техники, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

В частности, дефицит мусоровозов выявлен в Ингушетии (60,4%), Дагестане (47,1%). Кроме того, проблемным регионом названа Карачаево-Черкесия, где не хватает четверти от необходимого количества спецтехники (25,5%).

"Мы готовим для региональных операторов по обращению с ТКО программу по льготному лизингу по приобретению спецтехники", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

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