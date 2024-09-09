Астраханцы напомнили Бабушкину о нерешенных проблемах жителей

09 сентября 2024, 13:16

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Игорю Бабушкину во время первого губернаторского срока не удалось решить проблемы вывоза мусора, некачественного водоснабжения и модернизации инфраструктуры в Астраханской области, указали местные жители после переизбрания главы региона.

Как писал "Кавказский узел", действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин от партии "Единая Россия" победил на выборах главы региона, набрав 78,17% голосов, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов. На втором месте кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, получивший 7,81% голосов, на третьем - Тимофей Щербаков от ЛДПР с 6,13%, на четвертом - Виталий Бахилин от партии "Новые люди" с 4,09%, на пятом - Владимир Сухарев от "Родины" с 2,35%.

С 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Некоторые жители Астраханской области сегодня поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением о прошедших выборах и кандидатах в губернаторы. Так, бывший инженер-строитель Евгений Тихонов сообщил, что всегда голосовал за коммунистов, и на этих выборах отдал голос за кандидата от КПРФ, первого секретаря Астраханского обкома Сергея Севастьянова.

"Это наш человек. Бывший офицер-пограничник. Я тоже в погранвойсках служил. Там плохих офицеров не было. Закалка политработника у него осталась. В Астрахани в контролирующих органах работал (руководил государственным надзором и контролем ВКТУ ФАР в Астрахани. – Прим. "Кавказского узла"). У нас в реготделении КПРФ активные коммунисты – и те, кто в возрасте, и молодые комсомольцы", – сказал Евгений Тихонов.

По его мнению, Севастьянов принципиален в борьбе за права "рабочего класса". Из последних примеров он назвал встречу Сергея Севастьянова с рабочим коллективом судостроительного предприятия "Лотос" в городе Нариманов, состоявшуюся 3 сентября. Профсоюзная организация этого завода противостоит сейчас политике управляющей компании, которая планирует сменить отраслевую направленность предприятия, что, по мнению рабочих, ухудшит их материальное положение или приведет к массовым увольнениям. Севастьянов, по словам пенсионера Тихонова, намерен отстаивать права коллектива и после неудачных для него выборов.

Это все благоухает жуткой вонью, крысы бегают. Вот вам эффективность работы этого губернатора

Супруга Тихонова Александра высказала мнение о неэффективности губернатора Игоря Бабушкина. "Чтобы увидеть раздрай в его хозяйстве, достаточно пройтись по нашему юго-востоку в Астрахани. На Звездной - канализационные воды во дворе, на Космонавтов - то же самое. На Воробьева - фекальные разливы. По всему городу свалки мусора, который не вывозится. На жаре это все благоухает жуткой вонью, крысы бегают. Вот вам эффективность работы этого губернатора", - сказала женщина, отметив, что также голосовала за коммуниста Севастьянова.

Студентка Анна Шестакова проживает на западной окраине Астрахани. Она также отметила, что в областном центре и на ее родине - в Приволжском районе - проблема вывоза мусора не решается. "Но есть проблема и поважней. По всей Астраханской области главное бедствие - это [некачественное] водоснабжение. Почти во всех поселках, расположенных в дельте, воду для употребления в пищу и в бытовых целях берут прямо из рек", - сказала девушка.

По мнению студентки, реального выбора на голосовании у населения нет, так как "все результаты уже предрешены". "Поставила галочку за партию "Новые люди", хотя, честно говоря, про их кандидата Виталия Бахилина ничего не знаю", - сказала Шестакова.

За Виталия Бахилина голосовала и 35-летняя соцработник Светлана Козырева, проживающая в пригороде Астрахани. Женщина назвала партийную стратегию, изложенную "Новыми людьми" в их "Программе перемен", "самой прогрессивной стратегией из предложенных кандидатами".

"Ну, прямо, наша тема. Речь в ней [в "Программе перемен"] идет и о материнском капитале, и о льготной ипотеке молодым семьям, и о так называемом "семейном бизнесе". Правильно они ("Новые люди") говорят, что именно конкретные люди для них важнее. Если их планы будут реализованы, молодые семьи в нашей области, наконец, смогут почувствовать на себе улучшения в их жизни. Пока же в сфере соцзащиты, например, у нас отмечается бюрократизм и застой. Вновь избранный губернатор плохо справлялся с задачей креативного подхода в этой области. У "Новых же людей" креатива хоть отбавляй", - сказала женщина.

Он не смог ликвидировать три основных проблемы

43-летний сотрудник инжиниринговой компании, представившийся Андреем Степановичем, заявил, что Игорь Бабушкин, пожалуй, лучший губернатор области из тех, которые управляли областью с начала 1990-х годов". "Но он не смог ликвидировать три основных проблемы. Это стаи бесхозяйных собак в областном центре, замена старой инфраструктуры Астрахани на новую (как и во многих районах области) и проблему вывоза и размещения отходов", - сказал мужчина.

По его мнению, для решения этих проблем "должна быть политическая воля". "А ее у нашего вновь избранного губернатора, похоже, и нет. Нет ее и у тех кандидатов, которых нам предлагали ему в оппоненты. Это вообще безликие люди. Я их, например, не знаю", - сказал Андрей Степанович, заметив при этом, что в голосовании он не участвовал.

О самих выборах в Астраханской области было больше разговоров, чем о кандидатах, заметил политолог Михаил Долиев. Он обратил внимание, что бывший сотрудник МВД Виталий Бахилин не является коренным астраханцем.

"Выдвиженец партии "Новые люди". Эта партия введена администрацией президента в политический оборот, чтобы пробудить у электората новые надежды на перемены, на новые лица в политике. Примерно то же самое, что было лет пятнадцать назад с партией "Справедливая Россия". Возможно, "Новых людей" готовят на замену обшарпанной "Справедливой России", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что не является уроженцем области и кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, который долгое время служил в силовых структурах. Выдвиженец от ЛДПР Тимофей Щербаков также не является коренным жителем Астраханской области, продолжительное время он был личным помощником Владимира Жириновского, "что является указанием на политическую ориентацию и ответом на вопрос, почему он стал руководителем фракции ЛДПР в думе Астраханской области", указал Долиев.

Политтехнологи Бабушкина выбрали нехитрую стратегию победы

В числе "типично астраханских" проблем, которые десятилетиями не решаются властями, Михаил Долиев назвал загрязненный воздух, износ водопроводной и канализационной систем, разрушение памятников культуры, транспортный коллапс.

"Политтехнологи Бабушкина выбрали нехитрую стратегию победы: в пабликах и всуе постоянно педалируется тезис: "Бабушкин только заступил на должность. Бабушкину досталось ужасное наследство от предшественников. Бабушкин наводит порядок, сажает коррупционеров. Бабушкин строит, Бабушкин наводит, Бабушкин не знает", - сказал он.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы о ходе выборов размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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