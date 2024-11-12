Жители Буйнакского района пожаловались на дым от свалки

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Стихийная свалка в Буйнакском районе существует более 10 лет и в этом году горит почти постоянно. Власти пообещали установить забор вокруг свалки, Следком сообщил о проверке.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Буйнакского района пожаловались на возгорание стихийной свалки мусора и едкий дым.

Житель села Верхнее Казанище Атай рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что данной стихийной свалке более 10 лет. "Она постоянно тлеет, в этом году горела постоянно, дым уносится на близлежащие села", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Свалка горит почти всегда, в домах невозможно дышать, особенно, когда дует ветер. Постоянно жалуемся в администрацию района, свалку иногда засыпают, но это не помогает", - рассказала Барият.

"Масштабы экологической катастрофы на этой территории в 5 гектаров оценили представители природоохранной прокуратуры и контролирующих органов, сообщил Народный фрон Дагестана. "Мусор на полигоне тлеет, отравляя воздух на километры вокруг. Несмотря на обращения граждан, полигон до сих пор действует, а рекультивация не проведена", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народного фронта от 11 ноября. В сообщении говорится, что близ данной свалки проживают около 100 тысяч человек.

В администрации Буйнакского района с участием прокурора Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры Максима Макашова прошло совещание по результатам выезда и обследования земельного участка, расположенного в местности «Чумбар-арка» для обсуждения вопроса ликвидации стихийной мусорной свалки, - сообщил 1 ноября телеграм-канал районной администрации.

На прикрепленном к посту видео глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев рассказал, что власти пытаются остановить привоз мусора на стихийную свалку.

"Перекрываем дороги, составляем административные протоколы. Сейчас устанавливаем забор, но боюсь, будут на обочину высыпать. Надежда на то, что в ближайшее время достроят полигоны ТКО, куда будет вывозиться весь мусор", - сказал Ханмурзаев.

Он отметил, что на данной местности образован земельный участок, относящийся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, с видом разрешенного использования «специальная деятельность». Он будет сформирован для размещения специализированных объектов размещения с отходами и включен в республиканскую схему по обращению с ТКО, пообещал чиновник.

Вопрос функционирования мусорной свалки взял под контроль Следственный комитет РФ, говорится в телеграм-канале информационный центр СК России.

"На территории земель сельскохозяйственного назначения между городом Буйнакском и кутаном Чумбар-Арка в Республике Дагестан организована свалка бытовых отходов площадью пять гектаров, на которой регулярно происходят возгорания. Указанное приводит к выбросу в атмосферу токсичного дыма, которым вынуждены дышать местные жители, что негативно сказывается на их здоровье и окружающей среде. Несмотря на многочисленные обращения граждан, до настоящего времени функционирование полигона не прекращено, рекультивация земель не проведена", - говорится в сообщении ведомства.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву провести по данному факту процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. Так, 3 января житель Буйнакска рассказал в соцсети, что в городе растет число стихийных свалок, а власти и контролирующие органы не реагируют. 5 января власти признали проблему с вывозом мусора в Буйнакске.

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