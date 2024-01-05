Власти признали проблему с вывозом мусора в Буйнакске

05 января 2024, 13:22

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На контейнерных площадках во дворах многоэтажек в Буйнакске скапливается мусор, который не вывозят по несколько недель, рассказали горожане. Проблема связана с поломками спецтехники, пояснили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в Буйнакске растет число стихийных свалок, а власти и контролирующие органы не реагируют, пожаловался в декабре 2023 года в соцсети местный житель.

Жители других городов Дагестана также неоднократно жаловались на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. Так, 7 ноября 2023 года каспийчане пожаловались, что около мусорных баков лежат кучи отходов, которые никто не убирает. 11 ноября жители Дагестанских Огней заявили, что коммунальные отходы с переполненных мусорных площадок не вывозятся, а обращения к местным властям не дали результата.

По состоянию на 5 января ситуация с вывозом мусора в Буйнакске остается удручающей, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. В частности, по их словам, свалки мусора наблюдаются на улицах Муслима Атаева и Гази Магомеда.

"В микрорайоне «Дружба», где расположены многоэтажки, не вывозят мусор более месяца. Территории придомовые не убирают, они также замусорены. Постоянно жалуемся на сайт администрации города, но ответ один: нет техники, нет рабочих, люди не хотят работать в "Спецавтохозяйстве", - пожаловалась жительница Светлана.

По словам женщины, ее семья вовремя оплачивает услуги по вывозу мусора, оплата составляет около 70 рублей в месяц с каждого человека, зарегистрированного в квартире.

На улице Имама Шамиля мусор порой лежит по две недели, сообщила жительница Буйнакска Анна. "Завалы не всегда подбирают, площадка усыпана мусором и ее не убирают. Детям играть среди мусора приходится", - сказала она.

Анна добавила, что вывоз мусора является постоянной проблемой и касается практически всех районов города. "Вывозят только после того, как приходится ругаться, и то через несколько дней, если напоминать им", - сказала она.

Житель Буйнакска Рашид проживает в частном секторе на улице Салаватова. "Рядом с домом нет мусорного бака, они расположены возле детсада №20. Но все равно всегда на земле мусор. Его стабильно не собирают", - рассказал мужчина.

Подобная ситуация с мусором на улице Лермонтова, сообщил житель города Расул. "На улице Лермонтова не убирают мусор несколько недель, мусорные кучи разбрасывают коровы, стоит ужасный запах по всей улице", - посетовал он.

Проблема с вывозом мусора в городе существует, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии. По его словам, из строя вышли несколько единиц спецтехники, но «в ближайшее время работники компании, занимающейся вывозом мусора, очистят контейнерные площадки». Точное время в администрации города не уточнили.

Ранее, 21 декабря 2023 года, Минприроды Дагестана подтвердило факты несанкционированных свалок мусора в Буйнакске. "В рамках очередного выезда в Буйнакск, в микрорайоне «Дружба» выявлены факты несвоевременного вывоза и, как следствие, скопления мусора на контейнерных площадках. По результатам выезда на МБУ «Махачкала-1», ответственное за сбор и вывоз ТКО на данной территории, наложен штраф", - сообщило министерство в своем телеграм-канале.

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