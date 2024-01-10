Жители Буйнакского района назвали нерешенной проблему горящей свалки

10 января 2024, 14:06

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Свалка мусора в Буйнакском районе продолжает гореть, а обращения к властям не дали результата, рассказали местные жители. Угрозы распространения огня нет, заявили районные власти.

Как писал "Кавказский узел", в Буйнакском районе горит стихийная свалка мусора, и люди страдают от едкого дыма, также в районе возник природный пожар, который губит лес, пожаловались 8 января местные жители.

Дым от свалки распространился на расстояние в несколько километров и доходит до близлежащих сел, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Буйнакского района Халимат. По словам женщины, она обращалась по поводу горения свалки в администрацию района, там "пообещали выяснить и разобраться".

Местный житель Магомедрасул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что раз в неделю ездит из Махачкалы к родителям, живущим в Буйнакском районе. Свалка дымит, по его наблюдениям, более месяца. "Я писал в Минприроды Дагестана, местную администрацию, но никто не ответил", - сказал он.

Сегодня утром свалка продолжала дымить, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Айгум, который проезжал мимо свалки по автодороге. "Мусор дошел до дороги, везде валяются пластиковые пакеты. Когда дует ветер, то в радиусе 5-6 километров все в дыму. За горой, где горит свалка, находится село Герей Авлах, недалеко Халимбекаул. Насколько мне известно, свалка несанкционированная, куда временно свозят мусор. Но у нее должны быть четкие границы. Сейчас мусор везде вокруг на несколько километров", - рассказал мужчина.

Представители администрации Буйнакского района оказались недоступны для комментариев. 8 января в телеграм-канале муниципалитета была опубликована информация по поводу горения свалки. "Проинформируем, что этот участок был специально образован для накопления ТКО жителей города Буйнакска и Буйнакского района, открытого огня и угрозы его распространения нет, но осталось задымление. Все меры по ликвидации сложившейся ситуации принимаются", - говорится в публикации.

Ликвидацию горения подобных свалок должны проводить местные власти, в данном случае - администрация Буйнакского района, сказал юрист Рустам Ахмедов. "МЧС привлекается только для тушения крупных лесных пожаров или когда есть угроза жизни людей. Правоохранительные органы вправе провести проверку по факту организации несанкционированной свалки", - сообщил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Активист движения "Город наш" Мадина Ибрагимова сообщила, что как замкоординатора реготделения ЛДПР обратится в прокуратуру Дагестана с просьбой "выдать соответствующее представление тем, кто является ответственным за эту несанкционированную свалку".

"Мы привыкли к тому, что в Махачкале постоянно стоит неприятный запах из-за горящей несанкционированной свалки неподалеку на горе. После многократных обращений общественников власти делают попытку погасить пожар, но через несколько дней все возвращается. Этот пример перенял Буйнакский район, где вторую неделю горит несанкционированная мусорная свалка, и никому нет дела", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. Так, 3 января житель Буйнакска рассказал в соцсети, что в городе растет число стихийных свалок, а власти и контролирующие органы не реагируют. 5 января власти признали проблему с вывозом мусора в Буйнакске.

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