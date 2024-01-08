Пожары в Буйнакском районе обеспокоили местных жителей

08 января 2024, 11:53

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В Буйнакском районе горит стихийная свалка, люди страдают от едкого дыма, идущего от нее. Также в районе горит природный пожар, который губит лес, пожаловались в сети местные жители. Они потребовали от властей потушить пожары.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. Так, 3 января житель Буйнакска рассказал в соцсети, что в городе растет число стихийных свалок, и коммунальщики вовремя не очищают мусорки, а власти и контролирующие органы не реагируют. 5 января власти признали проблему с вывозом мусора в Буйнакске.

Жалоба на едкий дым от горящей свалки в Буйнакском районе была опубликована сегодня в телеграм-канале "Нового дела".

"Уже неделю горит это мусорка несанкционированная и нет дела никому. В радиусе 7-10 километров ужаснейший запах. Я не знаю, как тут люди живут и дышат этой гадостью. Буквально в километре село Герей Авлах, чуть дальше – Халимбекаул, и город Буйнакск. Обращался в Минприроды ещё месяца 2-3 назад и толку практически ноль", – написал местный житель.

В Instagram-паблике* tut.buynaksk 7 января опубликовано видео о лесном пожаре с Буйнакском районе. "Леса горят на границе Буйнакского и Унцукульского районов между Гимры и Манасаулом", – сказано в описании ролика.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.buynaksk, на который подписаны около 121 тысячи пользователей, на 11.50 мск 8 января набрал 582 отметки "нравится" и 25 комментариев.

"Да это специально поджигают каждый год", – написал пользователь __muhuma.14.

"А зимой как это может быть? Специально подожгли?" – спросила zagirova_s_0009.

"Тоже удивляюсь, как это зима и леса горят", – заявила zuhraasanova1959.

"Такой жары [как летом] нет, а как они начали гореть?" – задалась вопросом aminatmusssaeva.

"Зимой поджигают специально чтоб летом нормальная трава выросла", – предположил пользователь all_ghuni.

"А почему не вызывают МЧС? Сколько погибнет всего", – отметил пользователь rabiiat450.

"Почему не звоните МЧС и не требуете, чтобы тушили лес?" – написал также пользователь malimali609.

На 11.50 мск на сайте администрации Буйнакскского района нет комментариев относительно жалоб местных жителей на пожары на свалке и в лесу.

Напомним, жители других городов Дагестана также неоднократно жаловались на проблему с вывозом мусора и стихийными свалками. Так, 7 ноября 2023 года каспийчане пожаловались, что около мусорных баков лежат кучи отходов, которые никто не убирает. 11 ноября жители Дагестанских Огней заявили, что коммунальные отходы с переполненных мусорных площадок не вывозятся, а обращения к местным властям не дали результата.

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