Жители Ингушетии остались неудовлетворенными выборами главы республики

16 сентября 2024, 07:29

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В Ингушетии выборы главы республики прошли без конкуренции и без агитации, а их результаты были известны заранее. При этом Махмуд-Али Калиматов за время пребывания на своей должности не приложил существенных усилий для решения наиболее острых проблем, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители Ингушетии и активисты. Они призвали власти обратить внимание на вынужденных переселенцев из Пригородного района, решить проблемы с общественным транспортом и здравоохранением, развитием туризма и благоустройством.

Как информировал "Кавказский узел", 2 сентября стало известно, что сторонники ингушского активиста Магомеда Хазбиева прекратили сбор подписей в поддержку его выдвижения на пост главы Ингушетии. Сам Хазбиев был вызван в центр по борьбе с экстремизмом, где ему вручили предостережение о недопустимости организации несогласованных акций. Аналогичный интерес силовики проявили к председателю реготделения партии "Гражданская инициатива" Вахе Картоеву, который поддержал выдвижение Хазбиева. 8 сентября депутаты парламента Ингушетии большинством голосов переизбрали главой республики Махмуда-Али Калиматова.

По мнению Магомеда Хазбиева, в Ингушетии предвыборной агитации не проводилось ни по одному кандидату. Результат был известен заранее едва ли не каждому – о том, что главой Ингушетии будет Калиматов. "Все остальные действия проходили по заранее расписанному сценарию. Мне кажется, что многие в Ингушетии, особенно в горных селах, даже не знали, что 8 сентября в республике повторно вступил в должность Махмуд-Али Калиматов", – сказал Хазбиев корреспонденту "Кавказского узла".

На 58-м внеочередном заседании Народного собрания региона в ходе тайного голосования депутаты парламента выбирали главу Республики Ингушетия. За кандидатуру Махмуд-Али Калиматова проголосовало 27 депутатов из 31. 8 сентября 2019 года в зале славы администрации главы Ингушетии состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил член Совета старейшин республики Мурат Даскиев.

Калиматов во время инаугурации принес присягу на ингушском и русском языках, положив правую руку на особый экземпляр Конституции республики: добросовестно исполнять обязанности руководителя субъекта федерации, соблюдать Основной закон Республики Ингушетия, уважать права человека и гражданина. После присяги председатель парламента Магамет Тумгоев вручил избранному руководителю региона штандарт главы Ингушетии.

В церемонии принимали участие полпред президента России в СКФО Александр Матовников, руководитель министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы и представители соседних республик, сенаторы, депутаты Госдумы, представители общественности.

Правозащитник Магомед Муцольгов считает, что говорить о том, как проходили выборы в Ингушетии – неуместно и даже оскорбительно для жителей республики.

"То, что произошло – это смешной и глупый фарс, потому что наш народ лишен права выбора главы республики. А по факту в республике сохранен status quo. Появилась вроде бы нотка надежды, что в республике появится новый руководитель региона, когда был арестован родной брат нынешнего главы, но Кремль решил, что Махмуд-Али Калиматов соответствует статусу руководителя региона и опять-таки, это были не выборы, а переназначение", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Для того, чтобы хоть как-то сохранить видимость выбора были назначены из числа республиканского парламента два депутата – Алихан Арапханов (партия "Справедливая Россия- Патриоты-За правду") и Ислам Гадиев (ЛДПР) – для подавляющей части населения республики люди малоизвестные, ничем в делах не примечательные, продолжил правозащитник.

"60-летний Алихан Арапханов – чиновник, тридцать лет проработал в социальной сфере республики, последняя должность перед тем, как стать депутатом – руководитель отдела в главном бюро медико-социальной экспертизы по республике. Исламу Гадиеву 32 года, выпускник Ингушского университета, два года работал программистом, чуть больше года в правительстве Республики Ингушетия, был помощником депутата Госдумы А. Кропачева по работе в Республике Ингушетия, а далее он был выбран депутатом Народного собрания Ингушетии. Такие вот были кандидатуры на должность главы республики", – отметил Муцольгов.

По его мнению, за прошедшие пять лет на посту руководителя региона чем-то значимым Махмуд-Али Калиматов не отметился. "Даже основная проблема, которая вот уже несколько десятков лет не могут решить в республике – это проблема с водоснабжением – им тоже не решена. А еще проблемы со здравоохранением, с экологией… Республика живет по принципу: власть отдельно, народ отдельно. Такая в Ингушетии выстроена вертикаль власти. Но нельзя без народа руководству Ингушетии представлять интересы народа, решать его проблемы без участия жителей республики. Хотя в первые годы работы на посту главы региона Махмуд-Али Калиматов говорил, что главными условиями реализации всех планов по развитию региона он считал "обеспечение единства и сплоченности народа". Я бы добавил "единства власти и народа", – сказал аналитик.

Исмаил Матиев является депутатом муниципального образования сельского поселения Долаково и, по его мнению, говорить о выборах в Ингушетии можно лишь в том случае, когда в этом важном политическом мероприятии будет участвовать весь народ, а не только депутаты Народного собрания, которые, по его мнению, тоже неизвестно каким образом стали депутатами. "Проведите опрос среди жителей республики, спросите, кто по их округу является депутатом Народного собрания, какие проблемы он помог решить, кому оказал помощь, кто регулярно встречается с избирателями? Уверен, вместо ответов будут недоуменные вопросы", – сказал Матиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он раскритиковал чиновников за равнодушие к проблемам жителей Ингушетии. "По местному телевидению мы слышим о том, что построено много новых школ, детских садиков. Дороги стали лучше, об этом тоже говорят дикторы телевидения. А вот жители улицы Кусиева, что в Долаково, перед началом учебного года собрали со всех дворов по тысяче рублей, чтобы засыпать гравием полтора километра дороги, которая ведет в школу. Дорога разбитая, вся в ямах и рытвинах, нет никакого тротуара, в ненастье дорога раскисает от грязи. И вот по этой дороге наши дети идут в школу. Обращались жители села, и не однажды, к руководству Назрановского района, чтобы привели в порядок дорогу, заасфальтировали, обозначили тротуары, но вот уже больше пяти лет этим никто не хочет заниматься. Это к вопросу о дорогах", – сказал Матиев.

Он заявил, что у него, как у человека, трое сыновей которого отправились в зоне СВО на Украине, большие претензии к руководству Ингушетии. "Когда был призыв, то было обещано всем участникам боевых действий в Украине будут выделены земельные участки по 10 соток. Но в районной администрации куда я обратился, чтобы узнать, когда и где будут выделены эти 10 соток земли на каждого, на меня уставились с недоумением – о каких участках я веду речь, и предложили требовать землю у того, кто давал такое обещание", – поделился своей проблемой Исмаил Матиев.

По его мнению, и проблема с состоянием сельских дорог, и вопросы с водоснабжением и выделением земельных участков не выполняются на местах из-за того, что в республике плохо решаются кадровые вопросы. "Все инициативы главы республики не выполняются должным образом на местах, и пока что я не слышал, чтобы такие горе-руководители районного масштаба были наказаны или же уволены", – отметил Матиев.

Фатима Бесаева живет в высокогорном селе Мужичи, а работает продавцом в магазине в городе Сунжа. "Каждое утро я еду на автобусе на работу. На дорогу уходит час времени. А вечером, уже нагруженная сумками с продуктами, возвращаюсь домой", – рассказала Фатима корреспонденту "Кавказского узла".

У Бесаевой трое детей и пятнадцать внуков, она в пожилом возрасте. "Если бы не пенсионная реформа, то я могла бы уже выйти на пенсию, а так придется еще несколько лет поездить на работу", – поделилась она своими проблемами.

По ее словам, Муслим, водитель старенького Пазика, который обслуживает участок дороги, соединяющий высокогорные села Алкун, Мужичи, Галашки, Алхасты, и станицу Нестеровскую, ездит очень аккуратно, бережет машину. "Дороги у нас в горах асфальтированные, автобус идет ровно, не трясет. Когда возвращаюсь с работы, то даже успеваю чуточку вздремнуть", – сказала женщина.

По ее словам, пассажиров всегда бывает по 20-25 человек. "Все работают или в Нестеровке, или же в Сунже, да Карабулаке. Нам тут весной правительство республики решило сделать подарок – прислали новенькие "Газели". Так скажу я вам, это не подарок, а издевательство над нами!" – возмутилась Бесаева. По ее словам, более неудобного транспорта за свою жизнь ей не приходилось видеть и тем более ездить на таких автобусах.

"Муслим, наш водитель, сказал, что закупили на республику 76 таких автобусов, вместимость – 14 человек, считай, остальным 10 жителям горных сел на работу добираться "или пешком или же на кобыле верхом". Я не знаю, для каких пассажиров были приобретены эти "Газели", потому что, к примеру, меня нельзя назвать крупной, однако, если я втиснусь на сиденье, то мои ноги упрутся в спинку впереди стоящего кресла, а куда сумку с продуктами поставить? На голову впереди сидящего пассажира? – продолжила возмущаться Фатима Бесаева. Она отметила, что ей пришлось пару раз проехать на этой новенькой "Газели" до Сунжи, после чего она два дня мучилась от болей в спине.

По мнению Фатимы, руководству республики, прежде, чем закупать такие автобусы для Ингушетии, где почти половина сел находится в горной или предгорной местности не мешало бы пообщаться с водителями – с теми, для кого эти автобусы предназначены, или же приобрести на пробу несколько "Газелей" и потом уже тратить большие деньги для приобретения всей партии.

"Я убедительно прошу главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и министра промышленности и цифрового развития Бадму Дорджиева, совершить один рейс от села Мужичи до города Сунжи или же от села Джейрах до села Гули Джейрахского района, чтобы убедиться, что я не сгущаю краски и эти "Газели" действительно не предназначены для пассажирских перевозок в горной местности", – обратилась Бесаева к властям Ингушетии.

Ваха Котиев – преподаватель информатики в средней школе селения Инарки Малгобекского района. Ваха также является художественным руководителем сельского Дома Культуры. "В нашем селе, как, наверное, во многих населенных пунктах республики с наступлением жарких дней возникает проблема с водоснабжением. Все, кто приходил к власти обещали, что будет налажено водоснабжение. Но улучшений не было, с водой становилось все хуже и хуже. И если бы не глава администрации нашего села Адам Котиев, мы бы воду покупали бы только в магазинах. Адам обеспечивал село водой. Он с утра выезжал за водовозками, даже договорился, что нам поливали даже пастбище, где паслись коровы. И все это бесплатно", – рассказал Котиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если быть объективным, то надо сказать, что на примере села Инарки видны изменения к лучшему. "Построены две большие школы, все сделано по евростандарту: оборудование, мебель, наглядные пособия. Когда пришел к власти Евкуров, то он дал распоряжение отменить учителям выплату 2 тысяч рублей, которые, по федеральному закону, должны получать сельские педагоги на оплату коммунальных услуг. А когда стал главой региона Калиматов, то он сразу вернул нам эти две тысячи рублей. И это дало нам основание думать, что это первое звено в цепи добрых начинаний нового руководства", – сказал Ваха Котиев.

От того, как работает глава региона зависит деятельность членов правительства субъекта федерации, продолжил он. Котиев рассказал, что работу сельского Дома культуры проверяла комиссия Минкульта республики во главе с министром Залиной Льяновой. Проверили план мероприятий, побывали на репетиции танцевального ансамбля и театральной студии. "Есть какие-то пожелания, просьбы?" – спросила меня министр. Я сказал, что хотелось бы получить проектор. А через неделю нам в клуб привозят три ноутбука, принтер и проектор. Такого понимающего отношения к сельскому Дому культуры за время моей работы в должности худрука еще не было", – поделился Котиев.

По мнению педагога, красивые здания школы, детского садика украшали бы село, если бы не дороги. "Таких дорог с рытвинами, ямами кажется, нет нигде. Не то что на машине, пешком идти трудно. Бедные наши молодые мамы с колясками сколько времени тратят, чтобы дойти до магазина, которые находится в двухстах метрах от ее дома, притом преодолевая очередной ухаб, рискуют, что ребенок может вывалиться из коляски. По телевизору хвалят дороги федеральные, между населенными пунктами, те, которые проложены в Магасе и Назрани, а почему в селах нельзя такие же удобные дороги построить? На эту проблему нужно обратить внимание главе республики", – считает Ваха Котиев. Он подчеркнул, что хорошие дороги украсят любой населенный пункт.

В этом году в декабре исполнится сто лет, как образовался Союз писателей Ингушетии, отметил председатель творческого объединения Хаваж Накостоев. "Нашей республике уже 32 года. И за это время только когда стал руководителем региона Махмуд-Али Калиматов нашему творческому объединению было выделено помещение. Нам сказали, что пока это небольшое помещение, но в ближайшее время руководство республики постарается выделить помещение под офис, соответствующее статусу этой творческой организации", – сказал Накостоев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, лет восемь назад Союзу писателей Ингушетии хотел помочь один бизнесмен. "Он выделил нам не очень большое, но очень уютное помещение, полностью мебелированное, где можно было проводить встречи, семинары молодых поэтом и писателей. Но мы радовались рано. По телевидению сообщили, что офис Союза писателей Ингушетии находится по такому-то адресу и проводит семинар молодых поэтов. Через день приходит смущенный товарищ, который нам выделил помещение и сказал, что Евкуров потребовал отобрать помещение у Союза писателей. Где мы ему перешли дорогу, убей – не помню. Но нас, с привлечением судебных приставов, буквально выгнали из той маленькой комнатки. Хаваж рассказывал, что встречаться с молодыми прозаиками, поэтами им приходилось на скамейках в скверах, если было тепло, у кого-то на квартире. в кафе за бутылкой минералки", – отметил Накостоев.

Он рассказал, что все творческие объединения расположены где придется, даже кто-то арендовал за малую сумму у какой-то старушки помещение летней кухни. "Думаю, главе Ингушетии настала пора повернуться лицом к творческим коллективам, которых много в Ингушетии и объединить всех в одном здании под названием "Дом творчества", – подчеркнул председатель Союза писателей Ингушетии.

По мнению Анжелы Матиевой судить о том, справился ли Махмуд-Али Калиматов с поставленными перед ним задачами за истекшие пять лет, может тот, кто в это время жил в республике. "Мне, как жителю Ингушетии что сразу бросается в глаза? Это дороги. Они стали лучше, и мы видим, что "Ингушавтодор" (спасибо Батыру Хаматханову) успешно справляется со своей работой. За прошедшую пятилетку, действительно, построено много детских садов и школ. И это очень важно, наконец-то мы избавились от трехсменки в школах, а родители могут без проблем устроить своих малышей в детский садик", – сказала Матиева корреспонденту "Кавказского узла".

Положительным фактором она считает то, что сдвинулся с мертвой точки вопрос по созданию рабочих мест. "Проводятся ярмарки вакансий, открываются небольшие предприятия, вместе с тем уровень безработицы в Ингушетии продолжает оставаться самым высоким в России. Значит, над созданием рабочих мест нужно работать больше и малого и среднего бизнеса и особый акцент делать на развитие малого и среднего бизнеса", – отметила Матиева.

По ее словам, хотя многих жителей радует, что в Ингушетии активно развивается туризм, однако на сегодняшний день сама Матиева не является сторонником развития туризма. "То, что происходит сейчас, создает угрозу для сохранения историко-архитектурных памятников, и это меня беспокоит. Нужно, на мой взгляд, к туристическим группам прикреплять местных гидов, волонтеров из числа студентов-историков, которые будут взаимодействовать с туристами и сопровождая их, предостерегать от лазания по башням, как жилых, так и боевых, объясняя, что это не только опасно для их жизни, но и недопустимо в отношении историко-архитектурных памятников раннего и позднего средневековья", – сказала Анжела Матиева.

По ее мнению, необходимо выстроить работы соответствующих структур для защиты окружающей среды (биотуалеты, регулярный вывоз мусора и так далее). Вся эта работа должна вестись параллельно с продвижением туризма в республике, чего, к сожалению, пока не наблюдается.

По словам Матиевой, возвращение в республику известного бизнесмена Микаила Гуцериева – это заслуга Махмуд-Али Калиматова. "С Гуцериевым в Ингушетию пришли серьезные инвестиции. Благодаря ему наша молодежь получила возможность для своего развития в области IT-технологий, в республике открылась школа реставраторов, каменщиков, строятся современные площади для бизнеса. Надеюсь, что таких интересных проектов станет еще больше", – сказала Матиева.

Она напомнила, что глава республики озвучивал, что закрыл миллиардные долги, который оставил его предшественник. "У меня резонные вопросы: что за долги, куда и почему ушли эти деньги? Почему они повисли на республике и почему не спросят с тех, кто их накрутил? Мы за эти годы ощущали острую нехватку средств на развитие республики. И жители Ингушетии вправе знать, кто в этом виноват", – считает активистка.

Также Матиева в качестве одного из недостатков в работе главы Ингушетии назвала кадровую политику. "На ключевых местах нужны профессионалы, болеющие душой за свою республику, которые пользуются авторитетом и уважением, которые умеют управлять жестко, но справедливо", – сказала она.

По ее словам, все пять лет она ждала, когда глава Ингушетии встретится с коллективом "Ингушнефти". Это единственное градообразующее предприятие в республике, а проблем и на предприятии, и у самих нефтяников – много. Профсоюз ингушских нефтяников не раз публично заявлял об этом, но, увы, пока никаких серьезных изменений не наблюдается. "Надеюсь, в новой пятилетке глава республики изыщет время, чтобы встретиться с нефтяниками, хотя бы исходя из того, что 49% акций предприятия принадлежат республике – ингушскому народу", отметила Матиева.

Она также указала, что регулярно пользуется общественным транспортом и считает, что в республике остро стоит транспортная проблема. "Наш автобусный парк обеспечивает пассажироперевозки не только по республике, но и за пределами Ингушетии. Грустно смотреть, когда старый, полуразваливающийся автобус везет жителей Ингушетии в другой регион – это не только опасно для жизни пассажиров, но и не престижно для республики. В городе Назрань для водителей маршруток, которые осуществляют перевозки внутри республики и для пассажиров нет современного удобного автовокзала, а тот, что построили на отшибе автовокзалом назвать – язык не поворачивается", – считает Матиева.

Ситуация в системе здравоохранения вообще отдельная тема – больниц не хватает, до сих пор нет республиканской больницы, практически все лекарственные препараты пациентам, которые госпитализированы, приходится покупать самим, чтобы получить консультацию узкого специалиста приходится ехать в соседние регионы.

Касаясь самой болезненной для жителей Ингушетии проблемы Анжела Матиева с обидой и болью заметила, что ни предыдущий руководитель региона, не нынешний глава республики за время пребывания у власти не занимались проблемами Пригородного района. "Незаживающая боль, которой уже 32 года, это проблема беженцев, которых чиновники стыдливо называют вынужденными переселенцами и часть которых до сих пор не живет, а выживает в полуразрушенных бараках. У одной из них 80-летней Хавы Цицкиевой, которая за эти годы ослепла, есть одна мечта: искупаться в ванной, а не в тазике, поливая себя водой из кружки, как это она делает 30 лет. О бедственном житье-бытье беженцев чиновники ничего не знают, в гости они в бараки не ходят, на совещаниях об этом не упоминают, видимо, в надежде, что проблема сама по себе рассосется", – сказала Матиева.

Анжела Матиева считает, что к ситуации, связанной с Пригородным районом глава республики обязан вернуться – возобновить усилия по возвращению жителей сел Пригородного района в свои дома (там, где они уцелели), отменить антиконституционное постановление о "закрытых селах" (куда входит и мое село Терк). "Закон о репрессированных народов" никто не отменял и не отменит. И его надо выполнять всем сторонам конфликта, уверена активистка.

Напомним, после депортации ингушей и чеченцев в 1944 году Пригородный район, входивший в Чечено-Ингушскую АССР, был передан Северной Осетии. В 1957 году, когда репрессированным народам разрешили вернуться из ссылки, Чечено-Ингушетию восстановили, однако Пригородный район остался в составе Северной Осетии.

Осенью 1992 года в Пригородном районе произошло вооруженное столкновение между жителями ингушской и осетинской национальностей, в котором с обеих сторон погибли 583 человека. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

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