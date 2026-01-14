Направлено в суд дело об убийстве главы Паракара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд передано дело двух жителей Армении, обвиняемых в убийстве главы общины Паракар Володи Григоряна и полицейского Карена Абрамяна.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября в селе Мердзаван Армавирской области был застрелен Володя Григорян, который был избран от оппозиционного блока "Единство" главой укрупненной общины Паракар (в которую входит и Мердзаван). Также был убит друг Григоряна, сотрудник полиции Карен Абрамян. Силовики задержали двух подозреваемых.

Уголовное дело по факту убийства главы общины Паракар Володи Григоряна и сотрудника полиции Карена Абрамяна направлено на рассмотрение суда, пишет 13 января News.am.

Обвиняемыми по делу проходят два человека. Г.А. обвинен по части 1 статьи 155 (убийство, два эпизода), части 1 статьи 44-155 (покушение на убийство) и части 1 статьи 335 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК Армении, Н.О. - по части 1 статьи 46-11 (соучастие в убийстве, два эпизода) и части 1 статьи 46-44-155 (соучастие в покушении на убийство). Оба обвиняемых арестованы.

Жители Мердзавана считают, что к убийству причастны родственники сотрудника полиции Мгера Ахтояна. 12 октября на акции протеста жители Мердзавана потребовали, чтобы Ахтояны покинули общину. "Мы хотим жить в мире. Пока эта семья здесь, мы не можем жить спокойно", - пояснил тогда один из протестующих. В начале ноября они вновь провели акцию с требованием расследовать убийство Григоряна.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.