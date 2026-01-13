×

10:43, 13 января 2026

Алаудинов отреагировал на идею Зеленского о похищении Кадырова

Кадр видеоселфи Апти Алаудинова https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/17759

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов предположил, что предложенная президентом Украины попытка похищения главы Чечни обернулась бы провалом.

Как писал "Кавказский узел", 7 января Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию, похитив Рамзана Кадырова так же, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Рамзан Кадыров отреагировал на это предложение, заявив, что Зеленский хочет достичь целей чужими руками.

3 января американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу в их резиденции в Каракасе и перевезли в Нью-Йорк, где предъявили свергнутому лидеру республики обвинения в "наркотерроризме". Временным главой государства стала Делси Родригес, ранее занимавшая пост вице-президента Венесуэлы. Сам Мадуро в суде заявил, что продолжает оставаться президентом Венесуэлы, сообщило издание EL PAÍS (International) .

Владимир Соловьев (слева) и Апти Алаудинов. Коллаж Конфликты Z-блогеров стали отражением борьбы Соловьева и Алаудинова за влияние

Командир подразделения "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов отреагировал на предложение Владимира Зеленского поздно вечером 12 января, опубликовав в своем телеграм-канале видео, записанное в режиме селфи.

(Ранее, 7 января, Алаудинов в своем телеграм-канале сделал репост публикации Рамзана Кадырова, высмеивающего предложение Зеленского, но не дополнил ее своим комментарием и до 12 января к этой теме не возвращался.)

"Вообще, если честно, услышав это, я с удивлением, но поддержал идею Зеленского […] о направлении в Чечню отрядов "Дельта", которые провели прям такую фантастическую операцию, за деньги купив, как говорится, все окружение Мадуро, - для того чтобы они попробовали взять Кадырова", - заявил в своем видео Алаудинов.

Апти Алаудинов. Фото:
19:37 25.12.2025
Реакция Алаудинова на проявление культа силы показала влияние СВО на мирную жизнь
Ситуация, когда люди используют свое участие в СВО в бытовых конфликтах, направлена на запугивание гражданских и демонстрацию культа силы. Реакция Алаудинова на критику за нарушения ПДД в адрес бывшего бойца "Ахмата" показала размытие границ между фронтом и тылом.

Генерал высказал мнение, что в этом случае "вряд ли кто-то оттуда улетел бы". "Это раз. Второе: Кадыров Рамзан Ахматович, который там сидит вечно недовольный тем, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам с Америки. […] Думаю, Рамзан Ахматович сделал бы всё, как положено. Попробуйте, пожалуйста, мне даже было бы самому интересно посмотреть, что у вас получится", - сказал он, выразив уверенность, что Рамзан Кадыров "будет биться до конца", как и "его команда".

Напомним, 9 января чеченские медиа распространили заявление Адама Кадырова, сделанное в ответ на предложение Владимира Зеленского властям США задержать главу Чечни. Кадыров-младший пообещал, что предложение Зеленского "не останется без ответа". "Если Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин или мой отец скажут слово, мы найдем тебя везде, и это только вопрос времени. Мы не будем объявлять операций. Мы просто приедем и заберем тебя… И привезём тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника", - заявил он, заочно обратившись к Зеленскому и добавив, что тот будет "молить о прощении".

Угрозу сына главы Чечни невозможно воспринимать всерьез, а оскорбительная риторика унизительна для самого Адама Кадырова, указали пользователи Facebook*.

Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как скрывающийся от следствия. Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий". Следственный комитет России расценил это как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности". Также СБУ предъявила Кадырову обвинения в нарушении законов и обычаев ведения боевых действий.

С 4 июля 2022 года Кадыров публиковал в соцсети серии "Приключений Зеленского", высмеивающие президента Украины. В съемках роликов принял участие сам глава Чечни, в роли Зеленского выступил блогер Макс КомиказдZе. Кто стоит за созданием этих видео, как Кадыров повышает свою популярность в соцсетях, и помогут ли ему в этом пародийные ролики, говорится в справке "Кавказского узла" "Плохие шутки: в сети высмеяли "сериал" Кадырова о Зеленском".

Автор: "Кавказский узел"

