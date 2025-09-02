СБУ предъявила заочные обвинения Рамзану Кадырову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служба безопасности Украины подозревает главу Чечни Рамзана Кадырова в нарушении законов и обычаев ведения боевых действий.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как скрывающийся от органов предварительного следствия. Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий". Объявление Рамзана Кадырова в розыск украинскими правоохранительными органами Следственный комитет России квалифицировал как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает 1 сентября РИА "Новости", ссылаясь на данные украинских органов власти.

Кадырову инкриминируется статья 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По данным СБУ, заявления главы Чечни нарушают законы и обычаи ведения боевых действий в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда (МУС).

Ранее "Кавказского узла" писал, что в конце июня Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника главного военно-политического управления министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.