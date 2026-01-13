×

Кавказский узел

Лента новостей
00:25, 13 января 2026

Жители Краснодара упрекнули коммунальщиков в бездействии во время снегопада

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов опубликовал видео о состоянии улиц в Краснодаре, заявив, что не видел в городе снегоуборочной техники. Пользователи Telegram подтвердили наблюдения депутата, возмутившись бездействием коммунальных служб. 

Как писал "Кавказский узел", электроснабжение населенных пунктов Краснодарского края, нарушенное 31 декабря из-за налипания мокрого снега на провода, полностью было восстановлено только 9 января. 

В Краснодарском крае и Адыгее 31 декабря произошли масштабные нарушения энергоснабжения, без света остались десятки тысяч человек. На Кубани власти обвинили в задержке ремонта ресурсоснабжающую компанию "Актон". К вечеру 4 января в Краснодарском крае без энергоснабжения оставалось более 18 тысяч человек. Власти Адыгеи отчитались вечером 6 января, что энергоснабжение восстановлено практически у всех абонентов. 

Видеозаписи о состоянии улиц Краснодара после снегопада депутат опубликовал в своем Telegram-канале 12 января. По словам Сафронова, пройдя пешком от "центра города" до улицы Кирова через Колхозный рынок он не встретил ни одной единицы снегоуборочной техники и ни одного работника ЖКХ. "Ни одного метра тротуара, посыпанного песком, ни одной почищенной остановки общественного транспорта", - написал он.

В Краснодаре на улицах нет снегоуборочной техники. Красный темник (Александр Сафронов)/Telegram-канал

По наблюдениям депутата, на всем его пути не было заметно никаких следов уборки последствий снегопада. Сафронов заключил, что чиновники во главе с мэром просто ждут, когда "оно само все растает".

"Вот сейчас я поближе показываю в каком состоянии дороги в центре города. Вот, на улице Красной машины буксуют. Сразу видно, что каких-нибудь значимых мероприятий по очистке дорого от снега и льда не проводилось", - говорит Сафронов.

Во втором видео депутат задается вопросом, почему за весь день при наличии ящиков с песком коммунальщики так и не посыпали тротуары на улицах и площадки на остановках общественного транспорта. Депутат сам вместе с помощником посыпали песком некоторые тротуары.

"По крайней мере на части улицы Кирова мы поработали за них и посыпали песочком тротуар. Может хоть чуть меньше люди будут падать", - заявил Сафронов на видео.

Поздно вечером глава Краснодара Евгений Наумов отчитался о планируемых работах по уборке снега и льда. "Как писал ранее, начинается полноценная обработка дорог, мостов и путепроводов от гололеда. Она продлится всю ночь. Работают минимум 30 комбинированных дорожных машин. Также в ночные часы специалисты продолжат посыпать песко-соляной смесью тротуары, пешеходные переходы и подходы к остановкам. Ранним утром их количество будет увеличено до 600", - написал глава города.

Он отметил, что за этот снежный день службы расчистили свыше 230 км дорог. Техника работала и продолжает убирать снег с проезжих частей на центральных улицах, в пригородных посёлках и станицах, на въездах в краевой центр. Кроме того, порядка 1700 работников управляющих компаний и ТСЖ устраняли последствия снегопада во дворах МКД.

Пользователи Telegram возмущены состоянием улиц

Читатели Telegram-канала Александра Сафронова в комментариях к публикациям подтвердили наблюдения депутата своими собственными.  "Гаражная от Гаврилова до Дальней - каток, ледовый накат крепкий, с колдобинами... Рашпилевская от Дальней до Гаврилова - аналогично. Если уж, не успели вовремя почистить, то необходима обработка соляно/песчаной смесью. (...) У кого имеются полномочия призвать муниципальные органы к ответственному исполнению либо к ответственности за неисполнение?!", - написал Rad Alex.

"Весь город такой", - заметил Николай Молчанов. "Это постоянно повторяющееся безобразие щедро оплачивается администрацией", - подчеркнул James.

"Подтверждаю, сегодня меня поразило что даже центральный район во льду. В подземках наледь на ступеньках. При мне женщина, держась за поручни, упала очень сильно. Офицерская, Коммунаров, Зиповская вся во льду, ничего не посыпано песком. Ни техники, ни дворников я не увидела в рабочее время", - указала Юля.

"Я вот тоже сегодня имела удовольствие выехать, по дороге как по кочкам, машину кидает на зимней резине. Снег валит, не встретила ни одной уборочной машины , как и дворников. Люди пробираются к подъездом по щиколотку в воде от завалов снега, которые уже к обеду ну уж точно должны были быть расчищены. За что в квитанциях платежи за предомовую уборку территории не понятно", - написала Юлия Болтнева.

"Все верно, и если с утра еще видимость создавали, то с обеда все пошли пить чай", -  заметил Эдуард Варлашкин.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше