10:43, 9 апреля 2026

Власти Ростовской области сообщили о масштабной атаке дронов

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Налет дронов зафиксирован в Миллеровском, Тарасовском, Милютинском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе. Житель поселка Саук-Дере в момент падения находился на балконе своей квартиры. 

В ночь на 9 апреля дроны  были сбиты над тремя районами Ростовской области. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Милютинском (районах)", - написал  губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм канале

Минобороны России сообщило об уничтожении с 15 до 23 часов 8 апреля 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями нескольких регионов, в том числе Ростовской области. В период с 23 мск 8 апреля до 7 мск 9 апреля военные насчитали 69 сбитых БПЛА, в том числе в небе над Астраханской областью и Краснодарским краем.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

