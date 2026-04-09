Власти Ростовской области сообщили о масштабной атаке дронов

Налет дронов зафиксирован в Миллеровском, Тарасовском, Милютинском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе. Житель поселка Саук-Дере в момент падения находился на балконе своей квартиры.

В ночь на 9 апреля дроны были сбиты над тремя районами Ростовской области. "Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Тарасовском, Милютинском (районах)", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм канале

Минобороны России сообщило об уничтожении с 15 до 23 часов 8 апреля 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями нескольких регионов, в том числе Ростовской области. В период с 23 мск 8 апреля до 7 мск 9 апреля военные насчитали 69 сбитых БПЛА, в том числе в небе над Астраханской областью и Краснодарским краем.