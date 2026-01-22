Европейский комитет указал на несоблюдение Азербайджаном трудовых и социальных прав граждан

Ситуация в Азербайджане с трудовыми правами не соответствует положениям Европейской социальной хартии. Такие выводы содержатся в заявлении Европейского комитета по социальным правам.

Европейский комитет по социальным правам – структура Совета Европы - обнародовал 21 января доклад о реализации положений Европейской социальной хартии в странах континента, в частности относительно ст. 4.3 (Право на справедливое вознаграждение, Недискриминация женщин и мужчин в отношении вознаграждения), ст. 5 (право на объединения), ст. 6 (право на коллективные переговоры), ст. 20 (Право на равные возможности и равное обращение в вопросах занятости и профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола).

В части, касающемся указывается, что в статье 9 национального «Закона об обеспечении гендерного равенства», отмечается, что «работники на одном и том же рабочем месте, имеющие одинаковую квалификацию и работающие в одинаковых условиях и выполняющие работу равной ценности, имеют право на равную оплату труда». Однако эта формулировка, по мнению авторов доклада, является более узкой, чем принцип, изложенный в Хартии в отношении определения работы «равной ценности».

Кроме того, в исследовании указывается, на отсутствие в Азербайджане прецедентной судебной практики по обеспечению принципа «равной ценности» и исключения дискриминации в оплате труда по принципу пола.

Авторы доклада приходят к выводу, что в законе Азербайджана и судебной практике отсутствует определение равноценного труда, отсутствуют системы классификации должностей и оплаты труда, не достигнут измеримый прогресс в сокращении гендерного разрыва в оплате труда.

Касательно ст. 5 (право на объединения) Европейской социальной хартии указывается на гарантирование статьей 9 Трудового кодекса право работника на членство в профсоюзах, а также участие в забастовках, митингах, собраниях и других массовых мероприятиях, организованных профсоюзами.

Однако, по мнению авторов доклада, в Азербайджане не были приняты меры по поощрению или укреплению позитивной свободы объединения трудящихся в профсоюзы, особенно в секторах, традиционно характеризующихся низким уровнем профсоюзной организации, или в новых секторах, в частности на платформах об оказанию индивидуальных услуг.

При этом членам органов полиции и вооруженных сил не гарантируется право на создание профсоюзов. В статье 6 «Право на коллективные переговоры», в ряде сфер ограничиваются права на «коллективные переговоры» и «совместные действия». Так, сотрудникам полиции отказано в праве на забастовку. Военнослужащим и гражданскому персоналу в вооруженных силах отказано в праве на забастовку, и не установлено, что существуют эффективные средства, с помощью которых они могут эффективно вести переговоры об условиях труда.

Также в праве на забастовку отказано другим государственным служащим, включая работников экстренных служб (больницы, электроэнергетика, водоснабжение, телефонная связь, управление воздушным движением и пожарная охрана).

Что касается статьи 20 «Право на равные возможности и равное обращение в вопросах трудоустройства и профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола», то в докладе указывается на непредоставление правительством информации в Европейский комитет по данному аспекту хартии.

По мнению комитета, ситуация не соответствует хартии, поскольку отсутствует прогресс в представленности женщин в советах директоров публичных компаний и государственных учреждений, в содействии участию женщин на рынке труда.

Азербайджанский юрист, участвовавший в реализации проектов гражданского общества, также указал на серьезные проблемы с реализацией трудовых и социальных прав.

«В Азербайджане граждане лишены надежных механизмов трудовых и социальных прав. Конфедерация профсоюзов – наследие советского прошлого и по сути является подручной структурой правительства. Создание альтернативных профсоюзов наталкивается на административные препоны. Попытка создать такие профсоюзы в новой сфере – платформе курьеров по доставке пищи, обернулась арестами этих профсоюзных активистов, создавших конфедерацию профсоюзов «Рабочая платформа» - Афияддина Мамедова, Эльвина Мустафаева, Айхана Исрафилова», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист, не пожелавший публиковать свое имя.

14 января 2025 года суд приговорил к восьми годам колонии руководителя альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддина Мамедова, признав его виновным в нападении с ножом на прохожего. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности, и отверг обвинения в нападении, сообщив, что сам был избит. Активист альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Эльвин Мустафаев был обвинен в незаконном обороте наркотиков. Активист отверг обвинения, заявив, что наркотики ему подбросили силовики. Суд приговорил Мустафаева к трем годам заключения, Верховный суд Азербайджана в мае 2025 года оставил в силе приговор.

Кроме того, по его словам, ограничены права на коллективные действия сотрудников сферы государственной службы и силовых ведомств, из-за чего они не могут отстаивать свои права и порой вынуждены выполнять неправомерные распоряжения начальства.

«Серьезная проблема – дискриминация прав по гендерному принципу. Работодатели часто отказываются принимать на работу молодых женщин, исходя из-за того, что потенциально они могут в перспективы выйти на декретный отпуск.

Кроме того, есть проблемы в равной оплате труда. «Мужчинам работникам за одну и тоже работу платят порой больше зарплаты, чем женщинам на том, основании, что они главы семейств. Мало женщин на руководящих должностях как в государственном, так и частном секторах», - сказал эксперт.