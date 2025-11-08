БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на энергоинфраструктуру Волгоградской области, в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах отсутствует электроснабжение.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 ноября были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил сегодня в 02.20 мск об отражении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры области. Сообщение опубликовано в телеграм-канале "Регион 34 / Администрация Волгоградской области".

По словам Бочарова, ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения "прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах". Также он отметил, что повреждений жилых строений и пострадавших, по предварительным данным, нет.