×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:33, 7 ноября 2025

Трое военных из Северной Осетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эльбрус Дациев, Эдуард Дятлов и Дахир Айдемиров убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 506 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 6 ноября были официально признаны убитыми на Украине не менее 503 бойцов из Северной Осетии.

На Украине убиты трое военнослужащих их Моздокского района: 29-летний Эльбрус Дациев, 33-летний Эдуард Дятлов и 36-летний Дамир Айдемиров, сообщила сегодня администрация муниципалитета. Детали биографий военных в сообщении чиновников не приведены. 

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 506 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:50, 7 ноября 2025
Священник Гарегин Арсенян переведен под домашний арест
20:32, 7 ноября 2025
Девочку из Краснодара задержали за организацию уличных драк
19:59, 7 ноября 2025
Военный из Кабардино-Балкарии осужден за изнасилование и уклонение от службы
19:35, 7 ноября 2025
Ужесточено наказание воспитателю детсада во Владикавказе за травму ребенка
17:15, 7 ноября 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
12:13, 7 ноября 2025
1
 Боец из Чечни убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
19:35, 7 ноября 2025
Ужесточено наказание воспитателю детсада во Владикавказе за травму ребенка
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:31, 6 ноября 2025
Комбатант из Северной Осетии убит в ходе боевых действий
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:50, 6 ноября 2025
Власти озвучили последствия атаки дронов на регионы юга России
04:50, 6 ноября 2025
Росавиация закрыла аэропорты Грозного и Владикавказа
Полицейский и смартфоны. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:18, 5 ноября 2025
Полицейские из Северной Осетии заподозрены в присвоении украденных телефонов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
11:57, 5 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Принуждение к взаимодействию. Как волонтер c властью судилась
Фото
15:18, 31 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
К высокогорному озеру Зруг
Фото
21:25, 24 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
"Мало кто знает, но не секрет"
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Крушение вертолета в Дагестане. 7 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mchsdagestan/16546
07 ноября 2025, 16:53
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане

Cбор подписей под требованием об отставке мэра. 7 ноября 2025 г. Фото: https://t.me/Sovet_UMR/142439
07 ноября 2025, 14:13
Жители Краснодара объявили сбор подписей под требованием об отставке мэра

Паром Sea Bridge будет дожидаться разрешения войти в порт Сочи. 6 ноября 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/reel/2649783798696340 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
07 ноября 2025, 10:14
Паром Sea Bridge не намерен возвращаться в Трабзон

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07 ноября 2025, 01:53
Пользователи Telegram раскритиковали размер выплаты семье погибшего при атаке БПЛА волгоградца

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше