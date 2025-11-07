Трое военных из Северной Осетии убиты на Украине

Эльбрус Дациев, Эдуард Дятлов и Дахир Айдемиров убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 506 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 6 ноября были официально признаны убитыми на Украине не менее 503 бойцов из Северной Осетии.

На Украине убиты трое военнослужащих их Моздокского района: 29-летний Эльбрус Дациев, 33-летний Эдуард Дятлов и 36-летний Дамир Айдемиров, сообщила сегодня администрация муниципалитета. Детали биографий военных в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 506 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.