Военный из Дагестана убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Гамза Ахмедов из Кулинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена минимум 1662 убитого комбатанта из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября власти и силовики назвали имена как минимум 1661 убитых в зоне боевых действий на Украине бойцов из Дагестана.
О передаче посмертной награды родителям участника СВО Гамзы Ахмедова отчиталась сегодня администрация Кулинского района в своем Telegram-канале.
В ходе встречи заместитель главы Кулинского района Анатолий Давдиев передал родителям государственную награду сына - медаль Суворова, которой военнослужащий был удостоен посмертно, говорится в сообщении администрации.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1662 военнослужащий из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.