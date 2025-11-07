Военный из Дагестана убит в зоне СВО

Гамза Ахмедов из Кулинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена минимум 1662 убитого комбатанта из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 ноября власти и силовики назвали имена как минимум 1661 убитых в зоне боевых действий на Украине бойцов из Дагестана.

О передаче посмертной награды родителям участника СВО Гамзы Ахмедова отчиталась сегодня администрация Кулинского района в своем Telegram-канале.

В ходе встречи заместитель главы Кулинского района Анатолий Давдиев передал родителям государственную награду сына - медаль Суворова, которой военнослужащий был удостоен посмертно, говорится в сообщении администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1662 военнослужащий из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".