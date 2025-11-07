Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Усман Курбанов и Шараф Раджабов из Дагестанских Огней убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена минимум 1661 убитого комбатанта из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 6 ноября власти и силовики назвали имена как минимум 1659 убитых в зоне боевых действий на Украине бойцов из Дагестана.
Имена еще двух военнослужащих из Дагестана, убитых на Украине, обнародовала администрация города Дагестанские Огни в отчете о передаче посмертных наград их родственникам.
Сержант Усман Курбанов и рядовой Шараф Раджабов посмертно награждены орденами Мужества. Орден Курбанова передали его сыну, орден Раджабова чиновники вручили отцу, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и детали биографий убитых в публикации не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1661 военнослужащий из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
