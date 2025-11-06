Тофиг Ягублу потребовал предоставить ему слово в суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Азербайджана отложил слушания по кассационной жалобе оппозиционного политика Тофига Ягублу в связи с его намерением выступить с речью. Судья объяснил перенос нехваткой времени на текущем заседании.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая апелляционный суд оставил в силе приговор азербайджанскому оппозиционеру Тофигу Ягублу. Защита намерена подать кассационную жалобу.

Тофиг Ягублу - член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават". 10 марта суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и подделке документов. Ягублу отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования.

В Верховном суде Азербайджана под председательством судьи Ильгара Гылыджева началось рассмотрение кассационной жалобы Ягублу, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, Ягублу выразил намерение выступить с речью в свою защиту, поскольку нижестоящие суды не провели объективного расследования.

"Председательствующий судья Ильгар Гылыджев отметил, что Верховный суд рассматривает только процессуальные нарушения, имевшие место в уголовном деле и его рассмотрении в судебных инстанциях и никакому из осужденных в кассационной инстанции не предоставляется возможности выступать перед судом. Однако, по словам судьи, отцу он предоставит такую возможность, но не сегодня. Это судья объяснил многочисленностью судебных процессов и невозможностью длительное время занимать залы заседаний", - рассказала Хази.

По ее словам, судья сказал, что следующее заседание по делу Ягублу будет проведено в одну из пятниц ближайших трех недель.

"В ответ отец сказал, что если судья собирается повторить решения нижестоящих инстанций, то пусть сделает этой сейчас. Отец сказал, что если судья хотя бы на 1 процент будет справедлив, то перед лицом многочисленных доказательств его невиновности оправдает его", - продолжила Хази.

Она отметила, что о дате следующего заседания суда стороны уведомят позднее.

По ее словам, две недели назад к Ягублу допустили врача, привлеченного семьей, у Ягублу были взяты анализы.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем у отбывающего тюремное наказание оппозиционного политика Тофига Ягублу, ему отказывают в обследовании. Причиной тому является предвзятое отношение властей к политику, заявила его дочь 24 сентября.

"К счастью, результаты анализов оказались благоприятные, то чего мы опасались, не подтвердилось. Есть, конечно, определенные проблемы, доктор назначил лечение и мы отнесли отцу необходимые лекарства», - сказала Хази.

В кассационной жалобе защита настаивает на оправдании политика, сообщил адвокат Ягублу Немат Керимли.

"В деле нет ни одного достоверного доказательства вины Тофига Ягублу. Обвинение вообще лишено логики и здравого смысла. Ни один разумный человек не отдаст 25 тысяч евро и 10 тысяч манатов для получения визы, отдав при этом не сам паспорт, а его копию. С другой стороны, защита в суде доказала, что в утверждаемое время передачи денег Ягублу никак не мог находиться в одном месте с «потерпевшим» и другим, подставным «обвиняемым». Как заявил сам Ягублу, против него была совершена спланированная провокация», - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Верховного суда подтвердил информацию о переносе слушаний по делу Ягублу.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.