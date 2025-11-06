Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Валерий Розов из Адыге-Хабльского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 175 убитых там комбатантов из Карачаево-Черкесии

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции более 7850 бойцов с юга России, в том числе 174 - из Карачаево-Черкесии.

Имя еще одного убитого на Украине военного назвала администрация Адыге-Хабльского района, отчитываясь о передаче родственникам посмертных наград.

Валерий Розов награжден посмертно орденом Мужества, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и детали биографии убитого в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 175 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".