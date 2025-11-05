Окровавленный манекен раненого бойца на фестивале для детей возмутил жителей Новороссийска

На фестивале "Добрый Новороссийск" детям предлагали оказать первую помощь раненому бойцу. Полностью обнаженный манекен, на котором предлагалось практиковаться, был в искусственной крови и с оторванной ногой. Жители Новороссийска и пользователи соцсетей сочли чрезмерной такую реалистичность.

В парке Фрунзе проходил фестиваль «Добрый Новороссийск», в котором участвовали НКО и волонтёрские движения. Среди стендов лежала реалистичная кукла, имитирующая голое тело мужчины с ранениями, а вокруг него стояли люди в военной форме, передает "Осторожно, новости".

«Посреди парка лежит как бы раненый боец. Надо оказать помощь, люди в форме подзывают маленьких детей помочь», - привело издание слова очевидцев.

По словам местных жителей, дети от вида раненого тела «плакали и убегали». «Мы были в шоке и постарались оттуда быстрее уйти», - рассказал один из посетителей фестиваля.

Стенд организовал «Центр военной экипировки Спецкурс». «Приглашали всех участвовать. Испуга среди детей не было. Наоборот, дети максимально активно участвовали в оказании первой помощи. Если взрослые боялись, то детишки с удовольствием проявляли активность», - приводятся в публикации от 4 ноября слова представителей центра.

Концепция стенда: показать с большой долей реализма какая может случится ситуация и что нужно делать

Организаторы пояснили смысл акции

В своем Telegram-канале представители центра "Спецкурс" пояснили, что "на стенде был манекен Гоша, имитация крови, дым машина и столы с макетами автоматов Калашникова для сборки-разборки". "Гоше предлагалось всем желающим оказать первую помощь нашей аптечкой.

В мероприятии приняли участие взрослые, в том числе со своими детьми, помогали Гоше всей семьей. Так же, приняли участие военные из группы эвакуации - показали мастер-класс и помогали ребятам сделать все правильно. Концепция стенда: показать с большой долей реализма какая может случится ситуация и что нужно делать. Мероприятие нацелено на вовлечение людей в тему тактической медицины и первой помощи. На дальнейшую заинтересованность и обучение. Участники никогда раньше этого не делали, вышли из зоны комфорта, безопасно попробовали свои силы и возможно поняли насколько важны эти навыки и знания, ведь на кону жизнь человека", - говорится в сегодняшней публикации.

При этом, по словам центра "негативной реакции на происходящее ни от организаторов ни от участников не было. "Многие удивлялись реалистичности и спецэффектам, задавали вопросы, но никто негативно не высказывался", - пояснили представители центра.

Пользователи соцсетей сочли окровавленный манекен перебором

Реалистичность возмутила пользователей соцсетей. В частности, в Telegram-канале "Туподар Краснодар", на который подписаны 56135 человек, запись о фестивале набрала 35 комментариев.

Мы явно детей рожали не для такого будущего

"Мы явно детей рожали не для такого будущего. Жуть полная, совсем с ума сошли", - прокомментировала Yana.

"Что-то переборщили!" - написал Witch.

"Такой профориентацией только оттолкнешь малышню. И все должно быть уместно! Зачем такой негатив в парке?", - возмутился Рыжий Лабан.

"Перебор, не поспоришь. Одной раны хватило бы для обучения . Моя дочь крови не боится, но оторванная нога бы впечатления наверное оставила", - указал пользователь с ником Панорама ЖК Краснодар.

Отметили пользователи и то, что манекен "нуждающегося в помощи бойца" был полностью без одежды. "Ну раненные же всегда голые", - сыронизировал пользователь с ником "приехали, конечная".

