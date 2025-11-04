Четверо военных из Ростовской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Бахтин, Андрей Волков и двое их земляков из Волгодонского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 762 комбатантов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции более 7850 бойцов с юга России, в том числе 758 - из Ростовской области.

Имена четверых военнослужащих из Ростовской области, убитых на Украине, назвала администрация Волгодонского района, отчитываясь о вручении посмертных наград их родственникам.

Александр Бахтин, Евгений Уткин и Данил Тесля посмертно награждены орденами Мужества, а Андрей Волков - медалью “За отвагу”, следует из сообщения в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Возраст и детали биографии убитых военных в сообщении чиновников не называются. Награды Волкова и Бахтина были переданы их матерям, орден Уткина вручили супруге убитого, а орден Тесля - несовершеннолетнему сыну "в лице законного представителя", говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 762 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".