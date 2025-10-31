×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
19:29, 31 октября 2025

Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

Военнослужащий в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная в ИИ с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к пяти с половиной годам колонии Гудкова, признав его виновным в длительном отсутствии в части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий Гудков признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ сообщает сегодня на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Гудков "7 мая 2025 года в период мобилизации, военного положения и в условиях ведения боевых действий" самовольно оставил место службы.

"3 июля Гудков был обнаружен в одном из городов Донецкой Народной Республики разыскивавшими его за уклонение от военной службы сотрудниками полиции, а с 7 мая до 5 сентября проводил время по своему усмотрению", - говорится в публикации.

В суде подсудимый признал вину полностью. "Гудкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше