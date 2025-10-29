Девять граждан Украины осуждены в Ростове-на-Дону за диверсионную деятельность

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил девятерых граждан Украины к срокам лишения свободы от 28 до 17 лет, признав виновными в участии в деятельности диверсионно-штурмовой группы.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес 28 октября приговор девятерым гражданам Украины, признав их виновными в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ), насильственном захвате власти, совершенном организованной группой (часть 3 статьи 35 - статье 278 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ).

По данным следствия, осенью 2017 года гражданин Украины Александр Кравцов создал и возглавил диверсионно-штурмовую группу "SS Медведи", целью которой был захват власти в ДНР. Остальные осужденные Святослав Шевченко, Андрей Федочук, Николай Принц, Владимир Гапыч, Иван Починок, Александр Журомскас, Вадим Китар и Сергей Юдин были членами группы, пишет "Коммерсант".

В составе группе подсудимые проходили военную подготовку и участвовали в боевых действиях, регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия. Суд приговорил Кравцова к 28 годам лишения свободы, Гапыча - к 24 годам лишения свободы, Шевченко, Китара и Журомскаса - к 23 годам лишения свободы, Федочука и Починка - к 22 годам лишения свободы, Принца - к 18 годам лишения свободы, Юдина - к 17 годами лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 октября Южный окружной военный суд приговорил 15 украинских военных к срокам от 15 до 21 года.