15 украинских военных осуждены в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 15 военнослужащих украинского батальона к срокам от 15 до 21 года.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре гособвинитель попросил приговорить к срокам от 20 до 24 лет 18 бойцов батальона "Айдар", признанного в России террористической организацией.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 15 военнослужащим ВСУ, которые признаны виновными в участии в террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и попытке насильственного захвата власти (статья 278 УК РФ), пишет 17 октября "Коммерсант".

Суд установил, что Андрей Шолик, Вячеслав Байдюк, Виталий Крохалев, Дмитрий Федченко, Николай Чуприна, Виталий Грузинов, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Игорь Гайоха, Александр Таранец, Владимир Макаренко, Роман Недоступ, Владислав Ермолинский и Сергей Калинченко в разное время вступили в состав батальона "Айдар" (признан в Российской Федерации террористическим и запрещен). Дела еще троих подсудимых Евгения Пятигорца, Марины Мищенко и Линии Прутян были по ходатайству обвинения выделены в отдельное производство.

Установлено, что 11 фигурантов проходили в составе батальона специальную подготовку - обучались различным дисциплинам, изучали правила обращения с оружием и взрывными устройствами. Шесть человек до вступления в батальон уже участвовали в боевых действиях, трое - дополнительно обучались в учебных центрах ВСУ.

Лишь двое подсудимых признали вину. Шолик, Байдюк и Крохалев приговорены к 16 годам лишения свободы, Федченко - к 15 годам, Чуприна, Радченко, Забайрачный, Никитюк, Таранец и Ермолинский - к 20 годам, Гайоха и Макаренко - к 18 годам, Грузинов, Недоступ и Калинченко - к 21 году. Адвокаты заявили, что обжалуют приговор в военном апелляционном суде. В частности, по словам одного из адвокатов, к осужденным должна быть применима Женевская конвенция, многие из них не являются комбатантами, они не обвиняются в военных преступлениях и не совершали действия, которые могут квалифицироваться как военные преступления. Также они заявляли, что просто были участниками формирований страны-участницы конфликта.