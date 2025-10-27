Военнослужащий из Моздока осужден за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к году колонии жителя Моздока Сабира Маметова, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Маметов признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Маметов "1 июля 2025 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть.

"17 июля 2025 г. Маметов был обнаружен в г. Моздоке сотрудниками военной комендатуры, а с 1 по 17 июля 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Маметов признал вину. "Маметову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - сообщил суд.

Имя подсудимого пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Сабир Маметов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".