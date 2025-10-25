Два бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Магомед Халидов и Инусгаджи Гаджиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1612 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 25 октября власти и силовики назвали имена не менее 1610 убитых в военной операции на Украине бойцов из Дагестана.
Магомед Халидов убит в военной операции на Украине, сообщила в своем Telegram-канале администрация Ахвахского района, отчитываясь о передаче супруге бойца ордена Мужества. Ранее власти сообщали, что Халидов родом из села Карата, убит в 2024 году
Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях убит Инусгаджи Гаджиев, как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, он убит в 2025 году.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1612 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
