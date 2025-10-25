Названы имена пяти убитых на Украине военных из Дагестана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Абдула Ахмедханов, Роман Самедов и трое их земляков из Магарамкентского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 1610 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 23 октября были официально признаны убитыми в зоне боев на Украине не менее 1605 военнослужащих из Дагестана.
Имена пятерых военных, убитых на Украине, обнародовала администрация Магарамкентского района, отчитавшись о вручении их родственникам посмертных наград.
В зоне боев на Украине были убиты Эхтибар Магомедов, Асрет Асретов, Эрзиман Хаметов, Абдула Ахмедханов и Роман Самедов. Все они посмертно награждены орденами Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1610 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.