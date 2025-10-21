×

Кавказский узел

Лента новостей
16:03, 21 октября 2025

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к году колонии Станислава Бабова из Прохладненского района, признав его виновным в самовольном уходе из части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

Военнослужащий по фамилии Бабов сегодня признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Бабов "17 марта 2025 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть.

"10 апреля 2025 г. Бабов был обнаружен по месту жительства в с. Пролетарском Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики разыскивавшими его за уклонение от военной службы сотрудниками полиции, а с 17 марта до 10 апреля 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Бабов полностью признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Бабову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении.

Имя подсудимого пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Станислав Бабов. В карточке указано, что дело было передано судье 13 октября, и сегодня, на первом же заседании, вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

