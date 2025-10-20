Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Титов из Жирновского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1428 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 октября власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции не менее 1427 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Александр Титов, 1974 года рождения, сообщила 19 октября в своем телеграм-канале администрация Жирновского района.

Подробности биографии бойца администрация не привела, отметив что прощание с ним состоится 20 октября.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1428 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.